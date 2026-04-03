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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड का जलवा, तीरंदाजी में ओवरऑल चैंपियन

रांची: छत्तीसगढ़ में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का मान बढ़ाया है. खासकर तीरंदाजी में झारखंड ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. प्रतियोगिता के अंतिम दिन भी झारखंड तीरंदाजी टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया.

प्रतियोगिता में झारखंड के 107 खिलाड़ियों की भागीदारी

25 मार्च से 3 अप्रैल तक रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में झारखंड के कुल 107 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, तीरंदाजी, कुश्ती, हॉकी, तैराकी, भारोत्तोलन और महिला फुटबॉल जैसे सात खेलों में भाग लिया. राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 16 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य समेत 35 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया. कर्नाटक 23 स्वर्ण के साथ पहले और ओडिशा 21 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर रहा.

महिला रिकर्व टीम को मिली हार

तीरंदाजी में विश्व चैंपियन कोमालिका बारी ने रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में गुजरात की भागोरा भार्गवी को 6-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता. वहीं पुरुष रिकर्व टीम ने ओडिशा के खिलाफ कड़े मुकाबले में टाइब्रेकर के जरिए स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस टीम में दिनेश मुर्मू, कृष्णा पिंगुआ और लखन बोदरा शामिल रहे. महिला रिकर्व टीम को नागालैंड के खिलाफ फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, जिससे टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा.

एथलेटिक्स में झारखंड ने 9 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर दबदबा कायम रखा, जबकि कुश्ती में 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक मिले. हॉकी में पुरुष टीम ने रजत और महिला टीम ने कांस्य पदक जीता. महिला फुटबॉल टीम ने भी रजत पदक हासिल किया. भारोत्तोलन और तैराकी में भी खिलाड़ियों ने पदक जीतकर योगदान दिया. मलखंभ प्रदर्शनी प्रतियोगिता में झारखंड महिला टीम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ.

खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू सहित कई खेल अधिकारियों और खेल प्रेमियों ने बधाई दी है.