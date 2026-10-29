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झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन ने बच्चों की शिक्षा के लिए दिए 1.92 लाख, तीन जिलों के पुस्तकालयों को मिलेंगे 45 लाख रुपये

दीवाली मेला का उद्घाटन करते मुख्य सचिव (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन के दीपावली मेले का उद्घाटन गुरुवार को मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने किया. इस मौके पर उन्होंने एसोसिएशन के सामाजिक सरोकारों और जनहित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दीपावली मेला केवल व्यापार का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के वंचित वर्गों की मदद, कला-संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक दायित्वों को निभाने का भी मंच है.

झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन की ओर से मूक-बधिर और दृष्टिबाधित बच्चों को संगीत शिक्षा के लिए श्रेयशी बनर्जी को 96 हजार रुपये की सहायता दी गई. वहीं, बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए स्वास्तिका बनर्जी को भी 96 हजार रुपये प्रदान किए गए. इस तरह बच्चों की शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों के लिए कुल 1.92 लाख रुपये की सहायता दी गई.