झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन ने बच्चों की शिक्षा के लिए दिए 1.92 लाख, तीन जिलों के पुस्तकालयों को मिलेंगे 45 लाख रुपये
झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन के दीवाली मेला का उद्घाटन मुख्य सचिव के द्वारा किया गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 10:40 PM IST
रांचीः झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन के दीपावली मेले का उद्घाटन गुरुवार को मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने किया. इस मौके पर उन्होंने एसोसिएशन के सामाजिक सरोकारों और जनहित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दीपावली मेला केवल व्यापार का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के वंचित वर्गों की मदद, कला-संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक दायित्वों को निभाने का भी मंच है.
झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन की ओर से मूक-बधिर और दृष्टिबाधित बच्चों को संगीत शिक्षा के लिए श्रेयशी बनर्जी को 96 हजार रुपये की सहायता दी गई. वहीं, बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए स्वास्तिका बनर्जी को भी 96 हजार रुपये प्रदान किए गए. इस तरह बच्चों की शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों के लिए कुल 1.92 लाख रुपये की सहायता दी गई.
तीन जिलों के पुस्तकालयों को 45 लाख
शिक्षा के प्रसार और विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चाईबासा, देवघर और दुमका के पुस्तकालयों के विकास के लिए भी आर्थिक सहायता दी गई. प्रत्येक जिले को 15-15 लाख रुपये प्रदान किए गए. इस तरह तीनों जिलों के पुस्तकालयों के लिए कुल 45 लाख रुपये की राशि दी गई. इससे विद्यार्थियों को अध्ययन, ज्ञान अर्जित करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है.
मुख्य सचिव ने कहा कि यह दीपावली मेला विभिन्न क्षेत्रों से आए शिल्पकारों, कारीगरों और कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देता है. ऐसे आयोजन कला, संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम भी बनते हैं. उन्होंने मेले के सफल संचालन के लिए आयोजकों से तत्परता और पारदर्शिता के साथ काम करने तथा स्टॉल संचालकों, कलाकारों और आगंतुकों के हितों का ध्यान रखने की अपील की.
बारिश के बावजूद सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समां
प्रतिकूल मौसम के बावजूद झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन के दीपावली मेले में लोगों का उत्साह बना रहा. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सितार और सरोद की जुगलबंदी, सुगम संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों को आकर्षित किया. कठपुतली शो भी लोगों के लिए खास आकर्षण रहा.
अब 3 नवंबर को होगा समापन
झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन की अध्यक्ष प्रीति कुमार ने बताया कि मौसम की स्थिति और बारिश की संभावना को देखते हुए मेले के समापन की तारीख में बदलाव किया गया है. वेंडर्स को संभावित आर्थिक नुकसान से बचाने और उन्हें कारोबार के लिए अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से अब मेला 2 नवंबर के बजाय 3 नवंबर 2026 को समाप्त होगा.
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