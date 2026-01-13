ETV Bharat / state

झारखंड की मेजबानी में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शतरंज और साइकिलिंग प्रतियोगिता का आगाज, खिलाड़ियों में उत्साह

रांची में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शतरंज और साइकिलिंग (रोड एवं ट्रैक) प्रतियोगिता का मंगलवार को भव्य उद्घाटन किया गया.

JHARKHAND HOST SPORT EVENTS
साइकिलिंग प्रतियोगिता को झंडी दिखाते पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 13, 2026 at 8:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड की मेजबानी में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शतरंज और साइकिलिंग (रोड एवं ट्रैक) प्रतियोगिता का मंगलवार को भव्य उद्घाटन किया गया. इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जा रहा है. प्रतियोगिता 13 जनवरी से 17 जनवरी 2026 तक आयोजित होगी, जिसमें देशभर से लगभग एक हजार स्कूली खिलाड़ी भाग ले रहे हैं.

साइकिलिंग रोड एवं ट्रैक प्रतियोगिता

प्रतियोगिता का उद्घाटन दोनों खेलों के लिए अलग-अलग स्थलों पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों, दीप प्रज्ज्वलन और गुब्बारे उड़ाकर किया गया. साइकिलिंग रोड एवं ट्रैक प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह का आयोजन रांची के रिंग रोड स्थित विकास नेवरी में किया गया. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व खेल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर उपस्थित रहे जबकि विशिष्ट अतिथियों में ट्रैफिक डीएसपी शिवकुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, सेवानिवृत डिप्टी कमांडेंट एसएस गिल, झारखंड साइकिलिंग संघ के महासचिव शैलेंद्र कुमार पाठक एवं डॉ. धर्मेंद्र लांबा शामिल रहे.

JHARKHAND HOST SPORT EVENTS
साइकिलिंग प्रतियोगिता का आगाज (Etv bharat)

शतरंज प्रतियोगिता

वहीं शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में किया गया. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मनीष कुमार, संयुक्त सचिव, अखिल भारतीय शतरंज संघ मौजूद रहे. विशिष्ट अतिथियों में नवजोत अलंग (सचिव, रांची जिला शतरंज संघ) एवं दीपक कुमार (अंतर्राष्ट्रीय आर्बिटर) शामिल थे. सभी अतिथियों का स्वागत आयोजन सचिव सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग द्वारा पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया.

खेल वह माध्यम है, जिसके जरिए खिलाड़ी न केवल अपना बल्कि अपने परिवार, राज्य और देश का नाम रोशन करते हैं. पढ़ाई जीवन जीने की कला सिखाती है लेकिन खेल हमें सम्मान, पहचान और आत्मविश्वास प्रदान करता है. झारखंड को खेलों के क्षेत्र में मिल रही नई पहचान का श्रेय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी सोच और निरंतर सहयोग को जाता है: मिथिलेश कुमार ठाकुर, पूर्व मंत्री

देश का नाम रोशन करेंगे ये खिलाड़ी

शतरंज प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि भारत पुरुष और महिला दोनों वर्गों में विश्व चैंपियन है, जो पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि इन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे खिलाड़ी भी कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ भविष्य में विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं.

भारत की प्राचीन बौद्धिक परंपरा का प्रतीक है शतरंज

आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि शतरंज केवल एक खेल नहीं बल्कि यह भारत की प्राचीन बौद्धिक परंपरा का गौरवशाली प्रतीक है, जिसकी उत्पत्ति चतुरंग के रूप में इसी धरती पर मानी जाती है. यह खेल धैर्य, एकाग्रता, अनुशासन और दूरदर्शिता के साथ-साथ छात्र जीवन में चरित्र निर्माण का भी सशक्त माध्यम है.

69th National School Games 2025-26
69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल 2025-26 (Etv bharat)

खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए है प्रतियोगिता

इस राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता में शतरंज के अंडर-14 बालक एवं बालिका वर्ग जबकि साइकिलिंग रोड एवं ट्रैक में अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 आयु वर्ग की स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं. प्रतियोगिता के पहले दिन आयोजित साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता के अंडर-19 बालक वर्ग की 20 किलोमीटर स्पर्धा में राजस्थान के रोहित पुनिया ने स्वर्ण पदक, कर्नाटक के होनपा धर्माटी ने रजत पदक और हनुमंथा हुलकरी ने कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया. पूरे आयोजन को सफल बनाने में राज्य खेल कोषांग, आयोजन समिति और संबंधित खेल संघों के सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा. यह प्रतियोगिता खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर रही है.

ये भी पढ़ें- अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन कोच सचिन राणा ने देवघर में परखा खिलाड़ियों का जज्बा, बोले- झारखंड से निकलेंगे अगले विश्व विजेता

69वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता: झारखंड बना राष्ट्रीय स्कूली खेलों का केंद्र, फुटबॉल से हॉकी तक पांच खेलों की मेजबानी

68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता, एथलेटिक्स में झारखंड ने दिखाया दमखम, तमिलनाडु रहा अव्वल

TAGGED:

साइकिलिंग रोड एवं ट्रैक प्रतियोगिता
CYCLING CHAMPIONSHIP IN RANCHI
JHARKHAND HOST SPORT EVENTS
69वीं राष्ट्रीय स्कूली शतरंज
69TH NATIONAL SCHOOL CHESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.