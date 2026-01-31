ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट से झारखंड को विशेष पैकेज की उम्मीद! जानिए, क्यों हो रही यह मांग

खनिजों का स्थानीय स्तर पर वैल्यू एडिशन करने की मांग हो रही है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले. शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए विशेष कार्ययोजना बनानी होगी. बजट में जिला अस्पतालों में कैंसर के लिए डे-केयर सेंटर और मेडिकल कॉलेजों में सीटों की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है. इसके अलावा झारखंड से युवाओं के पलायन को रोकने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत बेहतर अवसर और रोजगारोन्मुखी योजनाओं का प्रावधान होने की उम्मीद इस बजट से की जा रही है.

केंद्रीय बजट से झारखंड को काफी उम्मीदें हैं. यहां शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अंतर है. इन खायियों को पाटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित कार्ययोजना बनानी होगी. शायद यही वजह है कि झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए विशेष पैकेज की मांग लगातार की जा रही है. इसके अलावा खनिज समृद्ध क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने और नई रेल परियोजनाओं की उम्मीद की जा रही है.

इसके अलावा 1 फरवरी को रविवार होने के बावजूद केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा और इस वजह से शेयर बाजार भी खुले रहेंगे. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आम बजट आर्थिक विकास, ढांचागत निर्माण और राजकोषीय मजबूती पर आधारित होगा. इन सबके बीच इस बजट में क्या कुछ खास होगा इसपर आम से लेकर खास तक की निगाहें टिकी हुई हैं. केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड को उम्मीद है. इन बातों को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री के साथ-साथ चैंबर और अर्थशास्त्री क्या कहते हैं. जानें, ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट से.

रांचीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट पेश करने जा रही हैं. लगातार नौवीं बार लोकसभा में बजट पेश करने जा रहीं निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्त मंत्री होंगी जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएंगी.

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार झारखंड का कोल कंपनियों पर बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ मुहैया कराने के लिए प्रावधान करेगी. मुझे यह भी उम्मीद है कि जीएसटी दर में बदलाव और मनरेगा प्रावधान में हुए बदलाव के कारण झारखंड जैसे पिछड़े राज्य पर पड़े आर्थिक बोझ की भरपाई के लिए केंद्र बजट में प्रावधान करेगा.

झारखंड चैंबर अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा की मानें तो विकसित भारत 2047 के लिए पूर्ववर्ती राज्यों को ग्रोथ इंजन कहा गया है. इन पूर्ववर्ती राज्यों में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जो इसे तीव्र गति देने में सक्षम है. मुझे उम्मीद है कि बजट में झारखंड को विशेष पैकेज के तहत रेलवे एवं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए मिलेगा. मुझे उम्मीद है कि बिहार में किस तरह से मखाना बोर्ड की स्थापना हुई है. इसी तरह से झारखंड में भी महुआ बोर्ड की स्थापना की घोषणा बजट में होगी.

झारखंड चैंबर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दे और विशेष पैकेज दे क्योंकि खनिज संपदा भरपूर होने के बावजूद यह राज्य पिछड़ा है. इस राज्य की प्रगति के लिए एक वृहद कार्य योजना बनाना आवश्यक है. जिसके तहत यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी को बढ़ाना बेहद ही आवश्यक है. आज भी गुमला जैसे स्थान पर रेल सुविधा नहीं पहुंच पाई है.

वहीं अर्थशास्त्री धीरज एम. पाठक कहते हैं कि हर बार बजट से पहले राज्य सरकार के द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष मांगे रखी जाती हैं इस बार भी रखी गई हैं. बजट से झारखंड के लोगों को काफी उम्मीदें हैं यह एक खनिज संपदा से भारत राज्य है जहां विकास की कई संभावनाएं हैं. राज्य सरकार के द्वारा जीएसटी कंपनसेशन के बकाया 2000 करोड़ की मांग और 16वें वित्त आयोग के पैसे की मांग की है. केंद्र सरकार अपने मद के पैसे तो जरूर देगी और किसानों के सम्मान योजना की राशि में वृद्धि होने की संभावना है.

प्रति व्यक्ति आय, झारखंड (ETV Bharat)

झारखंड की आर्थिक स्थिति पर एक नजर

झारखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुसार 1,45,400 करोड़ का है. वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक में वार्षिक कर्ज की वृद्धि दर 2.4% है. वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान राज्य सरकार ने ओपन मार्केट से 4500 करोड़ कर्ज लिए. 01.04 25 तक राज्य सरकार पर 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त 10,800 करोड़ का ऋण है. झारखंड सरकार को झारखंड मिनिरल बेरिंग लैंड से के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1379 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जो 2025-26 में बढ़कर 7500 करोड़ और 2026-27 में 11000 करोड़ तक प्राप्त होने की संभावना है.

