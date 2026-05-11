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बूढ़ा पहाड़ का दौरा करेंगी झारखंड की गृह सचिव, विकास योजनाओं को लेकर होगी बैठक

गढ़वा: झारखंड का बूढ़ा पहाड़ फिर सुर्खियों में है. इसबार सुर्खिया नक्सल को लेकर नहीं, बल्कि विकास को लेकर है. क्योंकि झारखंड सरकार का प्रशासनिक महकमा इस पहाड़ का अवलोकन करने वाला है. यह बूढ़ा पहाड़ झारखंड-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित है. यह बूढ़ा पहाड़ तो झारखंड के गढ़वा जिला में पड़ता है, लेकिन जाने का रास्ता सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही है.

इस बुढ़ा पहाड़ के एक तरफ लातेहार तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला और तीसरे तरफ गढ़वा है. जब से यह पहाड़ भाकपा माओवादियों से मुक्त हुआ है, तब से यहां विकास को लेकर सरेकार चिंतित है. तत्कालीन डीसी रमेश घोलप के द्वारा बूढ़ा पहाड़ पर विकास को लेकर एक योजना की शुरुआत की थी. जिसे बूढ़ा पहाड़ डेवलोपमेंट योजना नाम दिया गया था.

जानकारी देते गढ़वा डीसी (ईटीवी भारत)

बूढ़ा पहाड़ का दौरा करेंगे गृह सचिव

उसी योजना के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस नक्सल मुक्त पहाड़ का दौरा किए थे और कहा था कि इस इलाके को विकसित करेंगे. लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है. करीब चार वर्ष बाद फिर एक बार यह क्षेत्र चर्चा का विषय बन गया है. क्योंकि इस बार झारखंड सरकार के गृह सचिव आला अधिकारियों के साथ इस पहाड़ पर दौरा करने वाले हैं.

गृह सचिव के दौरे को लेकर डीसी ने की बैठक