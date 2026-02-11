ETV Bharat / state

गृह सचिव और डीजीपी ने डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर की डिब्रीफिंग, अधिकारियों को मिले नए टास्क

रांचीः झारखंड पुलिस मुख्यालय में बुधवार को गृह सचिव वंदना दादेल और डीजीपी तदाशा मिश्रा ने डीजी-आईजी कांफ्रेंस 2025 को लेकर डिब्रीफिंग को लेकर राज्य स्तरीय समीक्षा की. इस दौरान गृह सचिव और डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए.

गृह सचिव और डीजीपी ने की ब्रीफिंग

पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार झारखंड पुलिस के केंद्रीय सभागार में बुधवार को एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) वंदना दादेल और पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक तदाशा मिश्रा ने किया. DGsP/IGsP कॉन्फ्रेंस 2025 के मद्देनजर आयोजित इस डी-ब्रीफिंग बैठक में नए आपराधिक कानूनों के अनुपालन से लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कल्याण कार्यों तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया.

बैठक का उद्देश्य

बैठक में अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल और डीजीपी तदाशा मिश्रा ने संयुक्त रूप से सभी पुलिस अधीक्षकों को बताया की डीजी-आईजी कांफ्रेंस में जिन निर्देशों के पालन की रूपरेखा तैयार की गई थी, उनका राज्य में अनुपालन बेहद जरूरी है. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का आयोजन किया गया था. सम्मेलन में देश की अंतरिम सुरक्षा चुनौतियों को हल करने के लिए कई तरह के सुझाव और निर्देश जारी किए गए थे. इस कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों का अनुपालन झारखंड में किस तरह से हो रहा है उसे लेकर बुधवार को गृह सचिव और डीजी ने समीक्षा बैठक की.

बैठक के प्रमुख बिंदु और निर्देश