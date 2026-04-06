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सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का दमदार प्रदर्शन, महिला एवं पुरुष टीम का दबदबा बरकरार

16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम लगातार प्रदर्शन कर रही है.

Sub Junior Hockey Championship
मुकाबले के दौरान महिला हॉकी खिलाड़ी (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 6, 2026 at 8:49 PM IST

3 Min Read
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रांची: 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2026 में झारखंड की टीमों का शानदार प्रदर्शन जारी है. रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, मोरहाबादी में आयोजित महिला प्रतियोगिता के छठे दिन जहां कुल 7 मुकाबले खेले गए. जबकि बिहार के राजगीर में चल रही पुरुष प्रतियोगिता में झारखंड ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर अपनी मजबूती साबित की है.

महिला चैंपियनशिप में छठे दिन A डिवीजन के 4 और B डिवीजन के 3 मुकाबले खेले गए. B डिवीजन में दादर नगर हवेली और दमन दीव ने तमिलनाडु को 1-0 से हराया, जिसमें अनुष्का गुप्ता ने निर्णायक गोल किया. दूसरे मैच में चंडीगढ़ ने हिमाचल प्रदेश को 4-1 से पराजित किया, जहां अन्नु ने हैट्रिक (3 गोल) दागे और राधा रानी ने एक गोल किया.

कर्नाटक ने गुजरात को 6-1 से हराया

कर्नाटक ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात को 6-1 से हराया. कर्नाटक की केपी सींचना ने 2 गोल किए, जबकि अन्य खिलाड़ियों ने भी योगदान दिया. A डिवीजन के मुकाबलों में मिजोरम ने छत्तीसगढ़ को 2-1 से हराया, जिसमें वनलालपेकी ने दोनों गोल दागे. हरियाणा ने मणिपुर को 4-2 से मात दी, जबकि ओडिशा ने आंध्र प्रदेश को 4-0 से एकतरफा अंदाज में हराया.

झारखंड ने महाराष्ट्र को 6-0 से दी शिकस्त

दिन का सबसे चर्चित मुकाबला मेजबान झारखंड और महाराष्ट्र के बीच खेला गया, जिसमें झारखंड ने 6-0 से शानदार जीत दर्ज की. झारखंड की ओर से संदीपा कुमारी, सानिया तिर्की, सुष्मिता गुड़िया, पुष्पा मांझी, श्रुति कुमारी और प्रीति बिलुंग ने एक-एक गोल कर टीम को मजबूती जीत दिलाई. इस जीत के साथ झारखंड ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की. टीम का अगला मुकाबला बिहार के साथ खेला जाएगा.

राजगीर में झारखंड का जलवा

वहीं पुरुष सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में भी झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए दूसरी जीत दर्ज की. राजगीर, बिहार में खेले गए मुकाबले में झारखंड ने हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु को 8-1 से हराया. इस एकतरफा मुकाबले में झारखंड के जयसन कांडूलना ने 2 गोल किए, जबकि आशीष तानी पूर्ति, करण कुमार, संजीत भेंगरा, सुनील भेंगरा, सुखु गुड़िया और अर्पण पन्ना ने एक-एक गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित की. तमिलनाडु की ओर से संजय ने एकमात्र गोल किया.

झारखंड पुरुष टीम की दूसरी जीत

झारखंड की पुरुष टीम की यह लगातार दूसरी जीत है, जिससे टीम का मनोबल काफी ऊंचा है और आगे के मुकाबलों के लिए टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही है. महिला और पुरुष दोनों वर्गों में झारखंड की टीमों के शानदार प्रदर्शन पर हॉकी झारखंड और खेलकूद विभाग के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है. लगातार मिल रही जीत से यह साफ है कि झारखंड हॉकी के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है और आने वाले मैचों में भी टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

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