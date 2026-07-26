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मस्कट में पदक जीतकर लौटी झारखंड की हॉकी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत, रांची एयरपोर्ट पर जुटे खेल पदाधिकारी

रांची में झारखंड की हॉकी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया.

Jharkhand hockey players welcomed in Ranchi after returning with medals from Muscat
खिलाड़ियों का स्वागत करते पदाधिकारी (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 11:49 PM IST

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रांचीः झारखंड की छह हॉकी खिलाड़ियों का रविवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया. ये सभी ओमान के मस्कट में आयोजित Muscat Steel Men's & Women's Youth 5 side Hockey Asian Championship 2026 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी हैं.

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक और महिला टीम ने रजत पदक जीता. इस उपलब्धि में झारखंड के छह खिलाड़ियों की अहम भूमिका रही. खिलाड़ियों के रांची पहुंचते ही एयरपोर्ट परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिला.

भारतीय महिला टीम की ओर से झारखंड की संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी, नीलम टोपनो, खिल्ली कुमारी और श्रुति कुमारी ने रजत पदक जीतकर देश और राज्य का गौरव बढ़ाया. वहीं भारतीय पुरुष टीम की ओर से आशीष तनी पूर्ति स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा रहे.

Jharkhand hockey players welcomed in Ranchi after returning with medals from Muscat
खिलाड़ियों का स्वागत करते पदाधिकारी (ETV Bharat)

खिलाड़ियों के रांची पहुंचने पर हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों, खेल प्रेमियों और परिजनों ने फूल-माला पहनाकर और अंगवस्त्र भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया. एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के स्वागत के दौरान ढोल-नगाड़ों की धुन पर समर्थकों ने खुशी का इजहार किया. खिलाड़ियों के सम्मान में नारे लगाए गए और उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी गई. स्वागत समारोह में हॉकी झारखंड के महासचिव, महानिदेशक विजय शंकर सिंह, कार्यकारिणी समिति के सदस्य संतोष कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और खिलाड़ी मौजूद रहे.

मस्कट में आयोजित इस एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय टीमों ने दमदार प्रदर्शन किया. पुरुष टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि महिला टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया.

झारखंड के खिलाड़ियों के योगदान की खेल जगत में सराहना हो रही है. एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. खिलाड़ियों ने भी इस सम्मान के लिए सभी का आभार जताया. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात है और आगे भी देश के लिए पदक जीतने का प्रयास जारी रहेगा.

हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य में हॉकी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. जरूरत बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और लगातार अवसर देने की है. झारखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे राज्य की खेल संस्कृति को नई पहचान मिल रही है. खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी और वे भविष्य में देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे.

वहीं हॉकी झारखंड के महानिदेशक विजय शंकर सिंह ने कहा कि झारखंड की बेटियों और बेटे ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया है. यह पूरे झारखंड के लिए गर्व का क्षण है। लगातार यह साबित हो रहा है कि झारखंड हॉकी की मजबूत नर्सरी है. हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में यही खिलाड़ी सीनियर भारतीय टीम में भी अपनी पहचान बनाएंगे. हॉकी झारखंड खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है.

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