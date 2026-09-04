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हिमांशु सिंह ने 2.09 मीटर की छलांग लगाकर रचा इतिहास, मीट रिकॉर्ड तोड़ नेशनल यूथ एथलेटिक्स में जीता स्वर्ण

रांचीः झारखंड के एथलीट हिमांशु सिंह ने एथलेटिक्स के क्षेत्र में राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले हिमांशु सिंह ने पंजाब के लुधियाना स्थित गुरुनानक स्टेडियम में आयोजित 21वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के साथ नया राष्ट्रीय मीट रिकॉर्ड कायम किया. प्रतियोगिता का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और पंजाब एथलेटिक्स संघ की ओर से 1 से 3 सितंबर तक किया गया था.

हिमांशु ने 2.09 मीटर की ऊंचाई पार कर वर्ष 2005 में बेंगलुरु में राजेश कालीरमन्ना द्वारा बनाए गए 2.08 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इस तरह हिमांशु ने 21 साल पुराने रिकॉर्ड को एक सेंटीमीटर बेहतर करते हुए नया राष्ट्रीय मीट रिकॉर्ड अपने नाम किया. उनकी इस उपलब्धि के साथ झारखंड को चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी मिला.

झारखंड के एथलीट हिमांशु सिंह (ETV Bharat)

ऊंची कूद स्पर्धा में असम के जुबिन गोहैन ने भी 2.09 मीटर की ऊंचाई पार की और दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तमिलनाडु के शक्तिबेल वीएन ने 2.07 मीटर की छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया. हिमांशु का प्रदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किया.

चैंपियनशिप में झारखंड के अन्य खिलाड़ियों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया. बालिका वर्ग की 100 मीटर स्पर्धा में पूर्वी सिंहभूम की ममता मेरी मुर्मू चौथे स्थान पर रहीं. लातेहार के जयदीप उरांव ने हैप्टाथलन में सराहनीय प्रदर्शन किया. वहीं गुमला के कमलेश उरांव ने लंबी कूद में पांचवां स्थान हासिल किया. गुमला के ही सुभाष उरांव 1000 मीटर स्पर्धा में छठे स्थान पर रहे.