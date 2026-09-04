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हिमांशु सिंह ने 2.09 मीटर की छलांग लगाकर रचा इतिहास, मीट रिकॉर्ड तोड़ नेशनल यूथ एथलेटिक्स में जीता स्वर्ण

21वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के हिमांशु सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Jharkhand Himanshu Singh won gold medal at 21st National Youth Athletics Championship
झारखंड के एथलीट हिमांशु सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 7:16 PM IST

3 Min Read
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रांचीः झारखंड के एथलीट हिमांशु सिंह ने एथलेटिक्स के क्षेत्र में राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले हिमांशु सिंह ने पंजाब के लुधियाना स्थित गुरुनानक स्टेडियम में आयोजित 21वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के साथ नया राष्ट्रीय मीट रिकॉर्ड कायम किया. प्रतियोगिता का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और पंजाब एथलेटिक्स संघ की ओर से 1 से 3 सितंबर तक किया गया था.

हिमांशु ने 2.09 मीटर की ऊंचाई पार कर वर्ष 2005 में बेंगलुरु में राजेश कालीरमन्ना द्वारा बनाए गए 2.08 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इस तरह हिमांशु ने 21 साल पुराने रिकॉर्ड को एक सेंटीमीटर बेहतर करते हुए नया राष्ट्रीय मीट रिकॉर्ड अपने नाम किया. उनकी इस उपलब्धि के साथ झारखंड को चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी मिला.

Jharkhand Himanshu Singh won gold medal at 21st National Youth Athletics Championship
झारखंड के एथलीट हिमांशु सिंह (ETV Bharat)

ऊंची कूद स्पर्धा में असम के जुबिन गोहैन ने भी 2.09 मीटर की ऊंचाई पार की और दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तमिलनाडु के शक्तिबेल वीएन ने 2.07 मीटर की छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया. हिमांशु का प्रदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किया.

चैंपियनशिप में झारखंड के अन्य खिलाड़ियों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया. बालिका वर्ग की 100 मीटर स्पर्धा में पूर्वी सिंहभूम की ममता मेरी मुर्मू चौथे स्थान पर रहीं. लातेहार के जयदीप उरांव ने हैप्टाथलन में सराहनीय प्रदर्शन किया. वहीं गुमला के कमलेश उरांव ने लंबी कूद में पांचवां स्थान हासिल किया. गुमला के ही सुभाष उरांव 1000 मीटर स्पर्धा में छठे स्थान पर रहे.

झारखंड एथलेटिक्स संघ के सचिव एसके पांडेय ने कहा कि हिमांशु सिंह की उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीतना हिमांशु की प्रतिभा, मेहनत और निरंतर अभ्यास का परिणाम है. यह उपलब्धि झारखंड के युवा एथलीटों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी. संघ की ओर से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है.

हिमांशु सिंह की इस उपलब्धि पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, खेल विभाग के सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक छवि रंजन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वित्त समिति के चेयरमैन डॉ. मधुकांत, झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष सीडी सिंह, सचिव एसके पांडेय सहित संघ के पदाधिकारियों, कोच विनोद सिंह, योगेश यादव, टीम मैनेजर राघवेंद्र कुमार समेत अन्य ने बधाई दी है.

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