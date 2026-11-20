तलाक के लिए पत्नी का अलग रहना काफी नहीं, पति को साबित करना होगा कि उसने जानबूझकर साथ छोड़ा, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची फैमिली कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए पति की तलाक की अर्जी खारिज की. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 20, 2026 at 1:13 PM IST
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक अहम मामले में रांची फैमिली कोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगा दी है, जिसमें पति की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया गया था. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि महज अलग रहने को 'परित्याग' नहीं माना जा सकता, जब तक यह साबित न हो जाए कि पत्नी जानबूझकर और स्थायी रूप से रिश्ता खत्म करना चाहती है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट में पति की ओर से तलाक के लिए दायर याचिका खारिज कर दी.
विवाद की शुरुआत और पहली याचिका का मकसद
मामले की शुरुआत साल 1995 में हुई थी, जब दोनों पक्षों की हिंदू रीति-रिवाज से शादी हुई थी और उनके दो बेटे भी हुए. साल 2013 से पति-पत्नी के बीच अनबन शुरू हुई. पति की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनुराग कश्यप और कनिका सिन्हा ने अदालत को बताया कि पत्नी 2013 में बच्चों के साथ धनबाद के भूली स्थित अपने मायके चली गई थी और वापस आने को तैयार नहीं थी. इस पर पति ने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए रांची फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका पर फैमिली कोर्ट ने 11 नवंबर 2016 को पति के पक्ष में एकतरफा फैसला सुनाया था.
तलाक की अर्जी और फैमिली कोर्ट का फैसला
पति की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप और कनिका सिन्हा ने दलील दी कि 11 नवंबर 2016 के आदेश के बावजूद पत्नी साथ रहने नहीं लौटी. इसी आधार पर कि एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दांपत्य जीवन बहाल नहीं हुआ है, पति ने 29 अप्रैल 2019 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1-A)(ii) के तहत रांची फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की. हालांकि, रांची की अतिरिक्त फैमिली कोर्ट-I ने दोनों पक्षों के सबूतों को देखने के बाद 19 मार्च 2025 को पति की तलाक की याचिका को खारिज कर दी. फैमिली कोर्ट ने पाया कि पति यह साबित करने में नाकाम रहा है कि पत्नी को 2016 के एकतरफा फैसले की जानकारी थी और उसने जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अनदेखी की है. साथ ही, कोर्ट ने यह भी माना कि पति ने उस डिक्री को लागू कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया था.
पत्नी की ओर से अधिवक्ता की दलीलें
हाईकोर्ट में पत्नी की ओर से अधिवक्ता संजय प्रसाद ने पक्ष रखा. उन्होंने कोर्ट को बताया कि पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर घर से निकाला गया था, जिसके बाद उसने धनबाद कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. अग्रिम जमानत के दौरान झालसा में समझौता भी हुआ, लेकिन ससुराल लौटने पर फिर से प्रताड़ना शुरू हो गई. अधिवक्ता संजय प्रसाद ने यह भी कहा कि पति ने 2016 का एकतरफा आदेश पुराने समझौते के तथ्यों को छिपाकर हासिल किया था. पत्नी आज भी पति के साथ रहने को तैयार है, लेकिन मजबूरी और प्रताड़ना के डर से अलग रह रही है.
हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रांची फैमिली कोर्ट के 19 मार्च 2025 के आदेश को पूरी तरह सही ठहराया. हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से यह साफ है कि पति ने धनबाद फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए भरण-पोषण के आदेश को भी वर्षों तक टाला और हाईकोर्ट से पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के बाद ही 2021 में पैसे देने शुरू किए, जो पत्नी और बच्चों के प्रति उसकी बेरुखी को दिखाता है.
खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि तलाक के लिए परित्याग साबित करने के लिए केवल अलग रहना काफी नहीं है, बल्कि रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ने की मंशा साबित होनी चाहिए. इस मामले में पत्नी ने साफ कहा है कि वह साथ रहने को तैयार है और परिस्थितियों के कारण अलग रह रही है. इस आधार पर खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए पति की तलाक से जुड़ी याचिका खारिज कर दी.
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