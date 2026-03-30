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हजारीबाग में नाबालिग की दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या मामला, हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस

रांची: हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने सोमवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष इस मामले को उठाया. अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और हजारीबाग के एसपी को पार्टी बनाते हुए जवाब तलब किया है.

इस दौरान खंडपीठ ने घटना पर गहरी चिंता और नाराजगी जताते हुए दोषियों पर अविलंब कार्रवाई करने को कहा है. खंडपीठ ने इसे जनहित याचिका में तब्दील करते हुए मामले को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में रेफर कर दिया है. आज इस मामले में हजारीबाग के एसपी वर्जुअली हाजिर हुए.

जानकारी देते झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार (Etv Bharat)

भाजपा ने हजारीबाग बंद का किया है आह्वान

दरअसल, 25 मार्च को 12 साल की नाबालिग का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था. तब परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म और साक्ष्य छिपाने के लिए नृशंस हत्या की बात की थी. इस घटना की चौतरफा निंदा हो रही है. 27 मार्च को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया था.