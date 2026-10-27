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अनुष्का चक्रवर्ती मौत मामला: झारखंड हाईकोर्ट सख्त, अब DSP रैंक के अधिकारी करेंगे जांच

झारखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

रांचीः हजारीबाग में अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है.

झारखंड कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अंडरटेकिंग दी गई कि अब तक सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही जांच DSP रैंक के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाएगी. हाईकोर्ट ने जांच में तेजी लाने और अगली सुनवाई तक अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. दूसरी ओर, अनुष्का को न्याय दिलाने और मामले की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में अधिवक्ताओं, मानवाधिकार संगठनों और परिजनों ने कैंडल मार्च निकाला.