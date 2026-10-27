अनुष्का चक्रवर्ती मौत मामला: झारखंड हाईकोर्ट सख्त, अब DSP रैंक के अधिकारी करेंगे जांच
अनुष्का चक्रवर्ती मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 12:11 AM IST
रांचीः हजारीबाग में अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है.
झारखंड कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अंडरटेकिंग दी गई कि अब तक सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही जांच DSP रैंक के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाएगी. हाईकोर्ट ने जांच में तेजी लाने और अगली सुनवाई तक अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. दूसरी ओर, अनुष्का को न्याय दिलाने और मामले की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में अधिवक्ताओं, मानवाधिकार संगठनों और परिजनों ने कैंडल मार्च निकाला.
हाईकोर्ट ने जांच में तेजी लाने का दिया निर्देश
अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अनुष्का चक्रवर्ती की मौत से जुड़े मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मामले की जांच पहले SI स्तर के अधिकारी कर रहे थे. अब इसकी जिम्मेदारी DSP रैंक के अधिकारी को दी जाएगी। खंडपीठ ने सरकार को DSP रैंक के अधिकारी से मामले का अनुसंधान कराने और जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया. साथ ही, अगली सुनवाई तक जांच की प्रगति से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को सुबह 11:30 बजे निर्धारित की गई है.
तीन घंटे के भीतर दो बार पोस्टमार्टम पर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अनुष्का की मौत को संदिग्ध बताते हुए मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई. अदालत को बताया गया कि महज तीन घंटे के भीतर मृतका का दो बार पोस्टमार्टम किया गया था। इस प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए. प्रार्थी की ओर से यह भी कहा गया कि अनुष्का के पैर जमीन को छू रहे थे और उनके शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए थे.
इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने का मुद्दा भी अदालत के समक्ष उठाया गया. प्रार्थी पक्ष ने आशंका जताई कि जांच में आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है. अनुष्का के भाई देवजीत चक्रवर्ती ने इस मामले में हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है.
पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और हत्या के आरोप
हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र स्थित गुप्ता कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में अनुष्का चक्रवर्ती का शव मिला था. अनुष्का के पिता सुनील कुमार चक्रवर्ती ने दामाद रुद्र राणा, सास रीना राणा और ससुर दिनेश राणा पर दहेज के लिए मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना करने और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों के मुताबिक, अनुष्का की हत्या करने के बाद उनके शव को पंखे से लटका दिया गया था. बताया गया है कि अनुष्का और उनके पति ने करीब तीन साल पहले प्रेम विवाह किया था और दोनों इसी फ्लैट में रह रहे थे.
इधर, अनुष्का चक्रवर्ती की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर सोमवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया. इसमें अधिवक्ताओं, मानवाधिकार संगठनों के प्रतिनिधियों और अनुष्का के परिजनों ने हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में जलती मोमबत्तियां लेकर अनुष्का को न्याय दिलाने की मांग की. उन्होंने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की भी मांग उठाई.
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