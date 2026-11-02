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ED अधिकारियों के खिलाफ SC-ST केस में झारखंड हाईकोर्ट सख्त, समय मांगने पर राज्य सरकार पर लगाया जुर्माना

झारखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया. इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार पर 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने यह राशि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा में जमा करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई.