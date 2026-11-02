ED अधिकारियों के खिलाफ SC-ST केस में झारखंड हाईकोर्ट सख्त, समय मांगने पर राज्य सरकार पर लगाया जुर्माना
झारखंड हाईकोर्ट ईडी अधिकारियों के खिलाफ SC-ST केस को रद्द करने की वाली मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 2, 2026 at 3:51 PM IST
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया. इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार पर 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने यह राशि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा में जमा करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई.
जवाब दाखिल करने के लिए फिर मांगा गया समय
सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या एक यानी राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार के मुताबिक, अब इस मामले में चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी.
पिछली सुनवाई में भी लगा था 10 हजार का जुर्माना
इस मामले में इससे पहले 1 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी. उस दौरान प्रतिवादी संख्या दो यानी मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था. अदालत ने चार सप्ताह का समय देते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. इस तरह मामले में अलग-अलग प्रतिवादियों की ओर से समय मांगे जाने पर अदालत अब तक कुल 18 हजार रुपये का जुर्माना लगा चुकी है.
ईडी के अधिकारियों ने दाखिल की है याचिका
दरअसल, यह मामला ईडी के तत्कालीन अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा और अन्य से जुड़ा है. इन अधिकारियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की गई है. ईडी की ओर से सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा.
31 जनवरी को ST-SC थाने में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को रांची के एससी-एसटी थाने में ईडी अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए प्राथमिकी को चुनौती दी और उसे रद्द करने की मांग की.
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को 29 से 31 जनवरी 2024 तक रांची में मौजूद रहने के लिए कहा था. इसी दौरान उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली स्थित उनके आवास पर बिना पूर्व सूचना के छापेमारी की गई. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि इस कार्रवाई से उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया गया. साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी पर मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं फैलाकर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप भी लगाया गया था.
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