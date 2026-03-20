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रांची ILS में नए दाखिले पर रोक, मूलभूत सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट का कठोर कदम

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (ILS) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नए दाखिले पर पूर्णतः रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति आनंदा सेन की पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया.

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि संस्थान में छात्रों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है. ऐसे में जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक किसी भी नए बैच में एडमिशन नहीं लिया जा सकता.

ILS में मानकों के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं नहीं

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को BCI के मानकों के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी. इनमें समुचित लाइब्रेरी, कॉमन रूम, मूट कोर्ट, खेल के लिए मैदान जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके साथ ही लॉ विषय के कम से कम 10 योग्य शिक्षकों की नियुक्ति भी अनिवार्य बताई गई है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन सभी व्यवस्थाओं के पूरा होने के बाद ही नए दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी.

BCI ने कई बार कमियों को दूर करने का निर्देश दिया था

मामले की सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि BCI द्वारा वर्ष 2024 और 2025 में कई बार विश्वविद्यालय को इन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया था. BCI ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि यदि आवश्यक सुधार नहीं किए गए, तो नए सत्र में दाखिले की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्देशों की अनदेखी करते हुए वर्ष 2025 में एडमिशन प्रक्रिया जारी रखी.

इन प्रमुख कमियों पर कराया था ध्यान आकृष्ट

संस्थान में जिन प्रमुख कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया उनमें एक भी स्थायी शिक्षक नहीं, लॉ विषय में पीएचडी योग्य स्थायी निदेशक की नियुक्ति न होना, आधुनिक और सुसज्जित मूट कोर्ट का अभाव, पर्याप्त पुस्तकों और जर्नल्स से युक्त कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी की कमी, और छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग कॉमन रूम और संलग्न वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं का न होना शामिल है.