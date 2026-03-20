ETV Bharat / state

रांची ILS में नए दाखिले पर रोक, मूलभूत सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट का कठोर कदम

रांची आईएलएस में दाखिले पर रोक लगा दी गई है. हाईकोर्ट ने यह कठोर कदम उठाया है.

New Admissions Ban in ILS
रांची में इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 20, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (ILS) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नए दाखिले पर पूर्णतः रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति आनंदा सेन की पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया.

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि संस्थान में छात्रों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है. ऐसे में जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक किसी भी नए बैच में एडमिशन नहीं लिया जा सकता.

ILS में मानकों के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं नहीं

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को BCI के मानकों के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी. इनमें समुचित लाइब्रेरी, कॉमन रूम, मूट कोर्ट, खेल के लिए मैदान जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके साथ ही लॉ विषय के कम से कम 10 योग्य शिक्षकों की नियुक्ति भी अनिवार्य बताई गई है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन सभी व्यवस्थाओं के पूरा होने के बाद ही नए दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी.

BCI ने कई बार कमियों को दूर करने का निर्देश दिया था

मामले की सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि BCI द्वारा वर्ष 2024 और 2025 में कई बार विश्वविद्यालय को इन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया था. BCI ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि यदि आवश्यक सुधार नहीं किए गए, तो नए सत्र में दाखिले की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्देशों की अनदेखी करते हुए वर्ष 2025 में एडमिशन प्रक्रिया जारी रखी.

इन प्रमुख कमियों पर कराया था ध्यान आकृष्ट

संस्थान में जिन प्रमुख कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया उनमें एक भी स्थायी शिक्षक नहीं, लॉ विषय में पीएचडी योग्य स्थायी निदेशक की नियुक्ति न होना, आधुनिक और सुसज्जित मूट कोर्ट का अभाव, पर्याप्त पुस्तकों और जर्नल्स से युक्त कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी की कमी, और छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग कॉमन रूम और संलग्न वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं का न होना शामिल है.

छात्रों ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

इन समस्याओं को लेकर संस्थान के छात्रों ने कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध किया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसके बाद विद्यार्थियों में अम्बेश चौबे, आर्यन देव, देवेश तिवारी और तुषार दुबे ने न्याय की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

इस मामले में याचिकाकर्ता (पार्थी) की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने पक्ष रखा, जबकि विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार मेहता उपस्थित हुए. हाईकोर्ट के इस आदेश को शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इन समस्याओं को लेकर संस्थान के छात्रों में अम्बेश चौबे, आर्यन देव, देवेश तिवारी और तुषार दुबे ने न्याय की मांग को लेकर याचिका दायर की थी.

याचिकाकर्ता अम्बेश चौबे ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “यह निर्णय छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था. लंबे समय से हम लोग मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे नजरअंदाज किया. हमें उम्मीद है कि अब प्रशासन BCI के सभी मानकों को पूरा करेगा और आने वाले छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा.”

ये भी पढ़ें-

रांची विश्वविद्यालय में ILS के प्रभार को लेकर विवाद, पदाधिकारियों के बीच मतभेद की चर्चा

अजीबोगरीब मामला: लीगल स्टडीज के छात्रों ने रांची विश्वविद्यालय के खिलाफ हाईकोर्ट में किया केस

पीएचडी डिग्री में ‘विषय’ गायब, रांची यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट पर उठे बड़े सवाल

TAGGED:

रांची आईएलएस में दाखिले पर रोक
ILS RANCHI
NEW ADMISSIONS BAN IN ILS
INSTITUTE OF LEGAL STUDIES
JHARKHAND HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.