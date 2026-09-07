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JSSC-CGL के जरिए हुई नियुक्तियां रद्द करने के सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार और JSSC से जवाब तलब

झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल के जरिए हुई नियुक्तियां रद्द करने के सरकार के आदेश पर लगा दी है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Jharkhand High Court stays government order cancelling appointments made through JSSC CGL exam
झारखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2026 at 10:28 PM IST

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रांचीः झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा के जरिए हुई नियुक्तियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. राज्य सरकार की ओर से नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है.

सोमवार को न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में निरोज खेस एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत JSSC-CGL, विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत हुई नियुक्तियों को रद्द करने की बात कही गई थी.

याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उनका कहना था कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार की ओर से नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया गया है, जिसे उन्होंने अदालत में चुनौती दी है. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC से जवाब मांगा है. दोनों पक्षों को 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.

प्रार्थियों की ओर से इस मामले में वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन के साथ अधिवक्ता दीपांकर और श्रेय मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा. वहीं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने सुनवाई के बाद अदालत के आदेश की जानकारी दी.

दरअसल, JSSC-CGL समेत झारखंड में कई प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया को लेकर विवाद उस समय और बढ़ गया था, जब CID की जांच में कथित अनियमितताओं से जुड़े तथ्य सामने आने की बात कही गई. इन तथ्यों और छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के दौरान राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनमें TDPL की भूमिका सामने आई थी.

सरकार की ओर से सिर्फ परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला ही नहीं लिया गया, बल्कि वर्ष 2014 से हुई नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित गड़बड़ियों की जांच कराने की भी घोषणा की गई थी. इसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई.

अधिसूचना के मुताबिक, 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने की बात कही गई है. इसी सरकारी फैसले के दायरे में JSSC-CGL से जुड़ी नियुक्तियां भी आई थीं.

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