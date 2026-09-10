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JSSC-CGL नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, कर्मचारियों को काम जारी रखने का निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL के तहत की गई नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाई. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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झारखंड उच्च न्यायालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2026 at 8:18 PM IST

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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL परीक्षा के विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश के अमल पर रोक लगा दी. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने नियुक्तियां रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. इन मामलों में शालिनी सुंडी व अन्य, रोजलिन श्वेता तिग्गा एवं अन्य तथा ऋषिकेश सज्जन एवं अन्य याचिकाकर्ता हैं.

हालांकि, सभी याचिकाकर्ताओं को अंडरटेकिंग दाखिल करने का निर्देश दिया गया है कि आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट का अंतिम आदेश उन पर बाध्यकारी होगा और उसके आधार पर सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगी. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 को होगी.

हाईकोर्ट का निर्देश

अदालत ने 18 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 06/लो.से.आ.-01-07/5408 के संचालन, क्रियान्वयन और अनुपालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी. साथ ही सरकार को निर्देश दिया गया है कि इस अधिसूचना से प्रभावित नियुक्त कर्मचारियों को फिलहाल काम जारी रखने दिया जाए. अदालत ने यह निर्देश याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ समान स्थिति वाले अन्य प्रभावित कर्मियों पर भी लागू करने को कहा है.

बिना नोटिस नियुक्ति खत्म करने पर कोर्ट की आपत्ति

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, कुमार अभिषेक और अर्पण एम. एक्का ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि विज्ञापन के तहत सभी याचिकाकर्ताओं की विधिवत नियुक्ति हुई थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को अचानक रद्द कर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं. कार्रवाई से पहले उन्हें न तो नोटिस दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला.

अदालत ने प्रथम दृष्टया कहा कि नियमित नियुक्ति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना बाधित या समाप्त नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनौती दी गई अधिसूचना में फिलहाल ऐसे पर्याप्त आधार या सामग्री दिखाई नहीं देती, जो इतनी कठोर कार्रवाई को उचित ठहरा सके.

सरकार ने बताई भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहिताश्य राय ने कहा कि विभिन्न नागरिकों की शिकायतों के आधार पर CID गहन जांच कर रही है और मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है, जिसके कारण सरकार ने विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत हुई नियुक्तियों को रद्द किया. अदालत ने माना कि फिलहाल सुविधा का संतुलन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिसूचना का क्रियान्वयन जनहित के प्रतिकूल है.

उल्लेखनीय है कि CID जांच के आधार पर सरकार ने 18 अगस्त की रात TDPL से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी. कार्मिक विभाग की अधिसूचना में 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 की प्रक्रिया स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने का उल्लेख है.

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JSSC-CGL के जरिए हुई नियुक्तियां रद्द करने के सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार और JSSC से जवाब तलब

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