ETV Bharat / state

HEC बाईपास में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक, 31 दिसंबर तक खुद कब्जा हटाने का निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट. ( फोटो-ईटीवी भारत )