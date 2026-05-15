झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिरासत में मौत की जांच अब सिर्फ न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे, 262 मामलों में चूक पर राज्य सरकार से जवाब तलब
झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हिरासत में मौत मामले की जांच अब न्यायिक मजिस्ट्रेट से कराने के आदेश दिए हैं.
Published : May 15, 2026 at 8:30 PM IST
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत के मामलों की जांच को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि हिरासत में मौत के मामलों की जांच केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही कराई जा सकती है. कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जांच कानून के अनुरूप नहीं मानी जाएगी.
कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जांच कराए जाने पर उठे सवाल
मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह फैसला जनहित याचिका W.P.(PIL) 1218/2022 पर सुनाया. याचिकाकर्ता मूमताज अंसारी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद शादाब अंसारी ने पक्ष रखा. अधिवक्ता ने ईटीवी भारत को बताया कि अदालत के समक्ष राज्य सरकार द्वारा दाखिल पूरक हलफनामे में 427 कस्टोडियल डेथ की जानकारी दी गई थी. इनमें 225 मामलों में न्यायिक जांच और 262 मामलों में कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जांच कराए जाने का उल्लेख था, जिस पर अदालत ने सवाल उठाए.
जांच का अधिकार केवल न्यायिक दंडाधिकारी को: हाईकोर्ट
अधिवक्ता शादाब अंसारी के मुताबिक, 4 मई को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176(1A) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 196(2) के तहत जांच का अधिकार केवल न्यायिक दंडाधिकारी को है. अदालत ने कहा कि संसद ने वर्ष 2005 में संशोधन कर यह जिम्मेदारी कार्यपालिका से हटाकर न्यायपालिका को इसलिए सौंपी थी ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके.
अदालत ने निलाबती बेहरा बनाम स्टेट ऑफ ओड़िशा, रुदुल शाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार, डीके बासु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का गंभीर मामला है और राज्य की जवाबदेही तय होना आवश्यक है.
हाईकोर्ट के प्रमुख निर्देश
- अब से हिरासत में मौत की जांच सिर्फ न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे. कार्यपालक मजिस्ट्रेट (एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट) की जांच मान्य नहीं होगी. यह आदेश तुरंत लागू माना जाएगा.
- प्रधान जिला न्यायाधीश और गृह सचिव को बताना होगा कि 262 मामलों में न्यायिक जांच की जगह कार्यपालक जांच क्यों कराई गई. साथ ही दोषी अधिकारियों की पहचान कर यह भी बताना होगा कि उन पर विभागीय कार्रवाई क्यों न हो. यह रिपोर्ट 6 महीने में देनी होगी.
- गृह सचिव 2018 से अब तक के सभी ऐसे हिरासत मौत मामलों की जिलावार सूची तैयार कर सभी प्रधान जिला न्यायाधीशों को देंगे, जिनमें कार्यपालक जांच हुई थी. यह काम 2 महीने में पूरा करना होगा.
- सूची और रिकॉर्ड मिलने के बाद संबंधित प्रधान जिला न्यायाधीश 15 दिनों के भीतर किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोबारा जांच के लिए नामित करेंगे.
- नामित न्यायिक मजिस्ट्रेट को CrPC की धारा 176(1-A)/196(2) के तहत दोबारा जांच पूरी करनी होगी. यह जांच अधिकतम 6 महीने में खत्म करनी होगी.
- जांच पूरी होने के बाद उसकी रिपोर्ट NHRC और SHRC को भेजी जाएगी. साथ में DM और SP का पत्र भी रहेगा, जिसमें बताया जाएगा कि न्यायिक जांच ने कार्यपालक जांच की जगह ले ली है.
- सभी प्रधान जिला न्यायाधीश दोबारा हुई जांचों की समेकित रिपोर्ट 8 महीने के भीतर हाईकोर्ट को भेजेंगे.
- मुख्य सचिव और गृह सचिव 30 दिनों के भीतर सभी DM और SP को परिपत्र जारी करेंगे कि हिरासत में मौत, गायब होने या बलात्कार के मामलों की जांच का अधिकार पूरी तरह सिर्फ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास है। भविष्य में किसी तरह की अनदेखी को जानबूझकर कानून तोड़ना माना जाएगा.
- हिरासत में मौत, गायब होने या हिरासत में बलात्कार की घटना होने पर DM और SP को 24 घंटे के भीतर NHRC, SHRC और संबंधित प्रधान जिला न्यायाधीश को सूचना देनी होगी.
- सूचना मिलने के 48 घंटे के भीतर प्रधान जिला न्यायाधीश किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को जांच के लिए नामित करेंगे.
- सामान्य मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट को जांच आम तौर पर 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अगर देरी होती है तो उसका कारण लिखित में दर्ज करना होगा.
- जेल अधीक्षक या थाना प्रभारी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इलाज का रिकॉर्ड, CCTV फुटेज, कैदी का इतिहास और दूसरे जरूरी दस्तावेज न्यायिक मजिस्ट्रेट को मांग मिलने के 7 दिन के भीतर उपलब्ध कराने होंगे.
- झारखंड न्यायिक अकादमी के निदेशक NHRC के दिशा-निर्देश और अदालतों के फैसलों को ध्यान में रखते हुए जांच की SOP और रिपोर्ट का मॉडल फॉर्मेट तैयार करेंगे। यह काम 4 महीने में पूरा करना होगा.
- राज्य सरकार और न्यायिक अकादमी मिलकर न्यायिक अधिकारियों, DM, SP, जेल प्रशासन और डॉक्टरों के लिए एक संयुक्त संगोष्ठी आयोजित करने पर विचार करेंगे, ताकि सभी को नए नियमों और प्रक्रिया की जानकारी दी जा सके.
- अगर जांच रिपोर्ट में हिरासत में हिंसा, अप्राकृतिक मौत या लापरवाही सामने आती है, तो जिला पीड़ित प्रतिकर समिति (DLSA/PDI) स्वतः मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करेगी। कोशिश होगी कि जांच रिपोर्ट आने के 30 दिनों के भीतर यह कार्रवाई हो जाए.
- अगर जांच में यह सामने आता है कि हिरासत में मौत अस्वाभाविक थी, हिंसा हुई थी या अधिकारियों की लापरवाही थी, तो जिला पीड़ित प्रतिकर समिति के अध्यक्ष खुद पहल करते हुए मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कोशिश होगी कि जांच रिपोर्ट आने के 30 दिनों के भीतर पीड़ित परिवार को राहत दिलाने की कार्रवाई शुरू हो जाए.
अदालत ने टिप्पणी की कि यदि कानून के ऐसे उल्लंघनों को नजरअंदाज किया गया तो न्याय व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर होगा. कोर्ट ने कहा कि “कानून का शासन केवल कागजों तक सीमित नहीं रह सकता.”
ये भी पढ़ें- झारखंड हाईकोर्ट के आदेश से बदली DSP वरीयता सूची, 9 अफसर प्रमोट हुए तो 9 हुए रिवर्ट
बीसीआई रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज की कई खामियां उजागर, हाईकोर्ट ने दिया सुधार का समय
अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, रांची डीसी और लेबर कमिश्नर तलब