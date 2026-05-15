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झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिरासत में मौत की जांच अब सिर्फ न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे, 262 मामलों में चूक पर राज्य सरकार से जवाब तलब

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत के मामलों की जांच को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि हिरासत में मौत के मामलों की जांच केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही कराई जा सकती है. कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जांच कानून के अनुरूप नहीं मानी जाएगी.

कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जांच कराए जाने पर उठे सवाल

मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह फैसला जनहित याचिका W.P.(PIL) 1218/2022 पर सुनाया. याचिकाकर्ता मूमताज अंसारी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद शादाब अंसारी ने पक्ष रखा. अधिवक्ता ने ईटीवी भारत को बताया कि अदालत के समक्ष राज्य सरकार द्वारा दाखिल पूरक हलफनामे में 427 कस्टोडियल डेथ की जानकारी दी गई थी. इनमें 225 मामलों में न्यायिक जांच और 262 मामलों में कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जांच कराए जाने का उल्लेख था, जिस पर अदालत ने सवाल उठाए.

जांच का अधिकार केवल न्यायिक दंडाधिकारी को: हाईकोर्ट

अधिवक्ता शादाब अंसारी के मुताबिक, 4 मई को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176(1A) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 196(2) के तहत जांच का अधिकार केवल न्यायिक दंडाधिकारी को है. अदालत ने कहा कि संसद ने वर्ष 2005 में संशोधन कर यह जिम्मेदारी कार्यपालिका से हटाकर न्यायपालिका को इसलिए सौंपी थी ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके.

अदालत ने निलाबती बेहरा बनाम स्टेट ऑफ ओड़िशा, रुदुल शाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार, डीके बासु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का गंभीर मामला है और राज्य की जवाबदेही तय होना आवश्यक है.