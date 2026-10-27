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झारखंड हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से हुए तलाक का आदेश किया रद्द, शादी की तारीख और पत्नी की सहमति पर उठे सवाल

झारखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए रांची फैमिली कोर्ट के तलाक संबंधी आदेश को रद्द कर दिया है. चतरा की चंपा कुमारी और रांची के विशांत सागर के वैवाहिक विवाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पाया कि शादी की वास्तविक तारीख, वैवाहिक संबंध खत्म करने के लिए पत्नी की सहमति और आर्थिक समझौते से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की पर्याप्त जांच नहीं की गई थी. अदालत ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए फैमिली कोर्ट भेजते हुए कानून के प्रावधानों के अनुरूप नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है. यह फैसला न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने एफए संख्या 121/2025 में सुनाया.

शादी की तारीख को लेकर सामने आया अंतर