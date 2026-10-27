झारखंड हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से हुए तलाक का आदेश किया रद्द, शादी की तारीख और पत्नी की सहमति पर उठे सवाल
झारखंड हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से हुए तलाक का आदेश रद्द कर दिया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 12:23 PM IST
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए रांची फैमिली कोर्ट के तलाक संबंधी आदेश को रद्द कर दिया है. चतरा की चंपा कुमारी और रांची के विशांत सागर के वैवाहिक विवाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पाया कि शादी की वास्तविक तारीख, वैवाहिक संबंध खत्म करने के लिए पत्नी की सहमति और आर्थिक समझौते से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की पर्याप्त जांच नहीं की गई थी. अदालत ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए फैमिली कोर्ट भेजते हुए कानून के प्रावधानों के अनुरूप नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है. यह फैसला न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने एफए संख्या 121/2025 में सुनाया.
शादी की तारीख को लेकर सामने आया अंतर
रांची फैमिली कोर्ट ने 17 अगस्त 2024 को पति-पत्नी की आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद का आदेश पारित किया था. इसके खिलाफ चंपा कुमारी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की. अपील में पत्नी की ओर से कहा गया कि उनकी शादी 21 अप्रैल 2024 को चतरा जिले के सिमरिया में हुई थी, जबकि फैमिली कोर्ट के आदेश में विवाह की तारीख 21 अप्रैल 2023 दर्ज है. तलाक के लिए संयुक्त याचिका 12 जून 2024 को दाखिल की गई थी. हाईकोर्ट ने तारीखों के इस अंतर को महत्वपूर्ण मानते हुए वास्तविक विवाह तिथि की जांच को जरूरी बताया.
पत्नी ने दहेज प्रताड़ना समेत लगाए कई आरोप
अपीलकर्ता पत्नी की ओर से आरोप लगाया गया कि शादी के दौरान 8.51 लाख रुपये नकद और लगभग पांच लाख रुपये के आभूषण दिए गए थे. इसके बावजूद बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया. पत्नी ने अस्पताल में दबाव डालकर हस्ताक्षर कराने और गर्भावस्था समाप्त होने से संबंधित आरोप भी लगाए. हालांकि, ये अपीलकर्ता के आरोप हैं, जिन्हें हाईकोर्ट ने इस आदेश में साबित तथ्य के रूप में घोषित नहीं किया है.
दोनों पक्षों के वकीलों ने रखी दलीलें
अपीलकर्ता चंपा कुमारी की ओर से अधिवक्ता मो. रजाउल्लाह अंसारी ने पक्ष रखा. वहीं, प्रतिवादी पति की ओर से अधिवक्ता बिनोद सिंह ने दलीलें पेश कीं. पति की ओर से आपसी सहमति से तलाक के आदेश का समर्थन किया गया. उनकी तरफ से कहा गया कि दोनों पक्षों ने सहमति से अलग होने का निर्णय लिया था और पत्नी को चार लाख रुपये तथा स्त्रीधन दिए जाने की बात भी रखी गई. दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद खंडपीठ ने मामले में वैधानिक प्रक्रिया और सहमति की वास्तविक स्थिति की जांच को आवश्यक माना.
सहमति से तलाक में भी कानूनी शर्तों का पालन जरूरी
हाईकोर्ट ने कहा कि केवल मध्यस्थता में समझौता हो जाने से अदालत की वैधानिक जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती. फैमिली कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तलाक के लिए दी गई सहमति स्वैच्छिक है और कानून की सभी शर्तें पूरी होती हैं. खंडपीठ ने यह भी रेखांकित किया कि यदि विवाह वास्तव में 21 अप्रैल 2024 को हुआ था, तो 12 जून 2024 को दाखिल याचिका के संदर्भ में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी के तहत एक वर्ष अलग रहने की शर्त पर विचार करना आवश्यक होगा.
फैमिली कोर्ट को नए सिरे से जांच का निर्देश
खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के तलाक संबंधी आदेश को रद्द करते हुए मामले को दोबारा जांच के लिए भेज दिया. अब फैमिली कोर्ट विवाह की वास्तविक तारीख, आर्थिक समझौते, पत्नी की सहमति की स्वैच्छिकता और अन्य संबंधित तथ्यों की पड़ताल करेगा. दोनों पक्षों को आदेश की तारीख से छह सप्ताह के भीतर फैमिली कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.
कानूनी शर्तों की अनदेखी पर हाईकोर्ट की टिप्पणी
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि फैमिली कोर्ट ने विवाह की वास्तविक तारीख तय किए बिना तलाक का आदेश पारित कर बुनियादी पहलुओं की अनदेखी की. खंडपीठ के अनुसार, इससे अपीलकर्ता के अधिकार प्रभावित हुए और यह वैधानिक प्रावधानों तथा पक्षकारों के अधिकारों के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है. हालांकि, तलाक का आदेश रद्द होने का अर्थ यह नहीं है कि पत्नी की ओर से लगाए गए सभी आरोप अदालत ने सही मान लिए हैं. अब इन पहलुओं पर फैमिली कोर्ट में नए सिरे से विचार होगा.
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