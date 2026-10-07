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हनफी कानून में बेटी के बालिग होने तक मुस्लिम मां को कस्टडी का प्राथमिक अधिकार, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को किया रद्द

रांची: झारखंड हाई कोर्ट की जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने नाबालिग बेटी की कस्टडी से जुड़े एक अहम मामले में कहा है कि हनफी मुस्लिम कानून के तहत बेटी के बालिग होने तक उसकी कस्टडी पर मां का प्राथमिक अधिकार होता है. हालांकि, यह अधिकार पूर्ण नहीं है और हर स्थिति में बच्चे का कल्याण ही अदालत के लिए सबसे अहम कसौटी रहेगा.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चे की कस्टडी जैसे संवेदनशील मामले में दोनों पक्षों को सुने बिना एकतरफा फैसला नहीं किया जा सकता. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कृपा शंकर नंदा जबकि प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता ए.के.साहनी और कृष्णा सागर ने पक्ष रखा.

चार साल की बेटी की कस्टडी पिता को देने का था आदेश

मामला रांची फैमिली कोर्ट से जुड़ा है. मुस्लिम रीति-रिवाज से 6 सितंबर 2020 को हुई शादी के बाद 11 जनवरी 2022 को दंपती के यहां बेटी का जन्म हुआ. इसके कुछ समय बाद 2 मार्च 2022 को मां अपनी नवजात बेटी को लेकर ससुराल से अलग रहने लगी. इसके बाद पिता ने बच्ची की कस्टडी के लिए गार्जियनशिप केस दायर किया. फैमिली कोर्ट ने मामले में एकतरफा सुनवाई करते हुए मां को करीब चार साल की बेटी की कस्टडी पिता को सौंपने का निर्देश दिया था.

मां ने हाई कोर्ट में फैसले को दी चुनौती

फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ मां ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उसका कहना था कि गार्जियनशिप केस की जानकारी उसे सही तरीके से नहीं दी गई और उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका भी नहीं मिला. मां के मुताबिक, वह उसी फैमिली कोर्ट में अलग से चल रहे भरण-पोषण के मामले में लगातार पेश हो रही थी, लेकिन गार्जियनशिप केस की सुनवाई के बारे में उसे जानकारी नहीं दी गई.

जल्दबाजी में एकतरफा कार्रवाई हुई - हाई कोर्ट

खंडपीठ ने रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि गार्जियनशिप की कार्यवाही 13 अक्टूबर 2025 को एकतरफा घोषित कर दी गई थी, जबकि फैसला 19 मई 2026 को सुनाया गया. कोर्ट ने माना कि मां को प्रभावी तरीके से सुनवाई का अवसर दिए बिना मामले को एकतरफा तरीके से आगे बढ़ाया गया. अदालत ने कहा कि किसी पक्ष के खिलाफ एक्स-पार्टी कार्यवाही करने से पहले उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कानून के मुताबिक जरूरी कदम उठाना अनिवार्य है.

हनफी कानून में बेटी की कस्टडी पर मां का अधिकार

कस्टडी के कानूनी पहलू पर हाई कोर्ट ने मुस्लिम कानून का भी उल्लेख किया. कोर्ट ने बताया कि मुस्लिम कानून में बच्चे की कस्टडी को हिजानत कहा जाता है. हनफी कानून के मुताबिक, बेटे की कस्टडी पर मां का प्राथमिक अधिकार सात साल की उम्र तक और बेटी की कस्टडी पर उसका अधिकार बेटी के यौवन प्राप्त करने तक माना जाता है. हालांकि, अदालत ने साफ किया कि यह अधिकार अंतिम या निरपेक्ष नहीं है.