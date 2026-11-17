पत्नी का बार-बार मायके जाना और पति पर घरजमाई बनने का दबाव डालना क्रूरता नहीं, हाईकोर्ट ने दुमका फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को किया रद्द
झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अहम फैसला लिया है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 17, 2026 at 3:12 PM IST
रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में दुमका फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश द्वारा दिए गए एकतरफा तलाक के फैसले को निरस्त कर दिया है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पत्नी का अपने मायके में अधिक समय बिताना या उसके परिजनों द्वारा पति पर घरजमा बनकर रहने की इच्छा जताना हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है.
कैसे कोर्ट पहुंचा मामला
गोड्डा जिला के भटडीहा निवासी युवती और युवक की शादी 9 मई 2006 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. दंपती के दो बच्चे हैं जिनमें एक बेटी और एक बेट है. विवाह के कुछ वर्षों बाद दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हुआ और अगस्त 2019 में पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके चली गई.
इसके बाद पति ने पहले वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा दायर किया और फिर 2023 में दुमका फैमिली कोर्ट में क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की अर्जी दी. 5 दिसंबर 2023 को दुमका फैमिली कोर्ट ने पत्नी की अनुपस्थिति में एकतरफा सुनवाई करते हुए पति के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित कर दी थी. इसी आदेश को चुनौती देते हुए पत्नी ने झारखंड हाई कोर्ट में प्रथम अपील दायर की.
याचिकाकर्ता पत्नी पक्ष की दलील
हाई कोर्ट में अपीलकर्ता पत्नी की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार साह ने दलील दी कि निचली अदालत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की है. उन्होंने कहा कि समन और नोटिस की तामील सही ढंग से हुई या नहीं, इसकी जांच किए बिना ही एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया.
इसके अलावा, पत्नी ने अपनी मर्जी से ससुराल नहीं छोड़ा था, बल्कि दहेज की मांग और शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना के कारण उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था. पत्नी ने तलाक का केस दायर होने से पहले ही पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आपराधिक मामला (GR Case No. 602/2020) और भरण-पोषण का केस दर्ज कराया था. पति ने खुद को बचाने के लिए तलाक का मुकदमा दायर किया.
बचाव पक्ष पति की दलील
हाई कोर्ट में नोटिस जारी होने के बावजूद सुनवाई के दौरान पति की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद दलीलों के आधार पर फैसला सुनाया. निचली अदालत में पति का पक्ष था कि शादी के समय वह शिक्षित बेरोजगार था और उसके पास कम जमीन थी, जबकि ससुराल वाले संपन्न थे.
आरोप था कि पत्नी शादी के बाद से ही ज्यादातर समय मायके में रहती थी और उसके मायके वाले पति पर 'घरजमाई' बनकर रहने और उनका कारोबार संभालने का दबाव बनाते थे. पति के अनुसार, 14 अगस्त 2019 को जब वह LLB की अंतिम परीक्षा दे रहा था, तब पत्नी के भाई और चाचा बिना उसकी सहमति के पत्नी और बच्चों को मायके ले गए और बाद में उसने खपरैल के घर में रहने से इनकार कर दिया.
हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी और अंतिम फैसला
दोनों पक्षों के रिकॉर्ड का गहन विश्लेषण करने के बाद हाई कोर्ट ने दुमका फैमिली कोर्ट के फैसले पर कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता कि गवाही को चुनौती नहीं दी गई है. अदालत का यह कर्तव्य है कि वह जांच करे कि क्या लगाए गए आरोप कानूनी रूप से क्रूरता या परित्याग की श्रेणी में आते हैं.
खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि पति द्वारा लगाए गए आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और इनमें क्रूरता की किसी विशिष्ट घटना, तारीख या समय का जिक्र नहीं है. केवल पत्नी का मायके में रहना या घरजमाई बनने की बात कहना क्रूरता नहीं माना जा सकता. साथ ही, पत्नी द्वारा दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया जाना यह दर्शाता है कि उसके पास ससुराल से अलग रहने का उचित कारण था, इसलिए इसे परित्याग भी नहीं माना जा सकता. इन टिप्पणियों के साथ हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील को स्वीकार करते हुए दुमका फैमिली कोर्ट के 5 दिसंबर 2023 के तलाक के आदेश को रद्द कर दिया.
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