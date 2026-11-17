ETV Bharat / state

पत्नी का बार-बार मायके जाना और पति पर घरजमाई बनने का दबाव डालना क्रूरता नहीं, हाईकोर्ट ने दुमका फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को किया रद्द

झारखंड हाई कोर्ट परिसर (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में दुमका फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश द्वारा दिए गए एकतरफा तलाक के फैसले को निरस्त कर दिया है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पत्नी का अपने मायके में अधिक समय बिताना या उसके परिजनों द्वारा पति पर घरजमा बनकर रहने की इच्छा जताना हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है.

कैसे कोर्ट पहुंचा मामला