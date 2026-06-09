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आदिवासियों की जमीन चर्च और क्रिश्चियन सोसायटी को हस्तांतरित करने का मामला, हाईकोर्ट ने चार जिलों के डीसी से मांगा जवाब

रांची: झारखंड के कई जिलों में सीएनटी एक्ट का कथित उल्लंघन करके आदिवासी जमीन को चर्च और ईसाई संस्थाओं के नाम हस्तांतरित किए जाने के मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी के उपायुक्तों समेत एससी-एसटी आयोग को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है.

सीएनटी एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप

झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि विष्णु साहू की ओर से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीएनटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करके बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीन चर्च और क्रिश्चियन सोसायटी के नाम हस्तांतरित की गई है. सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले को न सिर्फ भूमि कानूनों के उल्लंघन से जुड़ा विषय माना बल्कि राज्य की डेमोग्राफी पर इसके संभावित प्रभाव को भी गंभीर बताया.

जानकारी देते हुए अधिवक्ता धीरज कुमार (Etv Bharat)

भूमि हस्तांतरण की वास्तविक स्थिति क्या है?

खंडपीठ ने गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी के उपायुक्तों को शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि इन जिलों में भूमि हस्तांतरण की वास्तविक स्थिति क्या है और क्या इससे क्षेत्र की डेमोग्राफिक संरचना प्रभावित हो रही है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है. अब सभी की निगाहें संबंधित जिलों के उपायुक्तों द्वारा दाखिल किए जाने वाले जवाब और अदालत की अगली टिप्पणी पर टिकी हैं.