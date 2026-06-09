आदिवासियों की जमीन चर्च और क्रिश्चियन सोसायटी को हस्तांतरित करने का मामला, हाईकोर्ट ने चार जिलों के डीसी से मांगा जवाब
प्रदेश के कई जिलों में सीएनटी एक्ट के कथित उल्लंघन के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर है.
Published : June 9, 2026 at 8:08 PM IST
रांची: झारखंड के कई जिलों में सीएनटी एक्ट का कथित उल्लंघन करके आदिवासी जमीन को चर्च और ईसाई संस्थाओं के नाम हस्तांतरित किए जाने के मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी के उपायुक्तों समेत एससी-एसटी आयोग को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है.
सीएनटी एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि विष्णु साहू की ओर से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीएनटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करके बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीन चर्च और क्रिश्चियन सोसायटी के नाम हस्तांतरित की गई है. सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले को न सिर्फ भूमि कानूनों के उल्लंघन से जुड़ा विषय माना बल्कि राज्य की डेमोग्राफी पर इसके संभावित प्रभाव को भी गंभीर बताया.
भूमि हस्तांतरण की वास्तविक स्थिति क्या है?
खंडपीठ ने गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी के उपायुक्तों को शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि इन जिलों में भूमि हस्तांतरण की वास्तविक स्थिति क्या है और क्या इससे क्षेत्र की डेमोग्राफिक संरचना प्रभावित हो रही है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है. अब सभी की निगाहें संबंधित जिलों के उपायुक्तों द्वारा दाखिल किए जाने वाले जवाब और अदालत की अगली टिप्पणी पर टिकी हैं.
आदिवासी जमीन कैसे की जा रही है हस्तांतरित?
गौरतलब है कि झारखंड में सरना और गैर सरना पहचान का मुद्दा पिछले कुछ समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बना हुआ है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि जब क्रिश्चियन समाज को ओबीसी श्रेणी में माना जाता है, तो आदिवासी जमीन उनके नाम कैसे हस्तांतरित की जा रही है?
वहीं आईआरएस अधिकारी निशा उरांव भी पेसा कानून और ग्राम सभा की पारंपरिक व्यवस्था को लेकर मुखर हैं. उनका कहना है कि पेसा कानून में ग्राम सभा की पारंपरिक संरचना को महत्व दिया गया है, ऐसे में धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों की ग्राम सभा में भूमिका और भागीदारी को लेकर स्पष्टता जरूरी है.
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