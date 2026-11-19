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बांग्लादेशी महिला को कब भेजेंगे वापस? हाईकोर्ट ने केंद्र-राज्य सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाईकोर्ट परिसर (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से शिफ्ट कर नामकुम स्थित महिला प्रोबेशन होम में रखी गई बांग्लादेशी महिला को वापस उसके देश भेजने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

अदालत ने पूछा है कि महिला को बांग्लादेश डिपोर्ट करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं और उसे कब तक वापस भेजा जाएगा. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई. पीड़िता के अधिवक्ता अंकित अपूर्व ने ईटीवी भारत को बताया कि मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी.