बांग्लादेशी महिला को कब भेजेंगे वापस? हाईकोर्ट ने केंद्र-राज्य सरकार से मांगा जवाब
झारखंड हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी महिला के मामले पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 19, 2026 at 5:09 PM IST
रांचीः हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से शिफ्ट कर नामकुम स्थित महिला प्रोबेशन होम में रखी गई बांग्लादेशी महिला को वापस उसके देश भेजने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
अदालत ने पूछा है कि महिला को बांग्लादेश डिपोर्ट करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं और उसे कब तक वापस भेजा जाएगा. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई. पीड़िता के अधिवक्ता अंकित अपूर्व ने ईटीवी भारत को बताया कि मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी.
बांग्लादेश की एंबेसी ने मांगे हैं साक्ष्य
इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि बांग्लादेश एंबेसी ने महिला की पहचान और उसके देश वापस भेजने से संबंधित कुछ साक्ष्य मांगे हैं. ये दस्तावेज राज्य सरकार से मांगे गए हैं. इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि महिला को कब तक प्रोबेशन होम में रखा जाएगा और उसे बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी.
पुलिस की जगह झालसा-डालसा दर्ज कराएगी बयान
इस मामले में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अंकित अपूर्व ने अदालत को बताया कि महिला के साथ हजारीबाग में तीन पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया था. ऐसे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज कराने की जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों को देने के बजाय झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रतिनिधियों को दी जानी चाहिए.
अधिवक्ता ने कहा कि पूर्व में डालसा की टीम पीड़िता का बयान दर्ज कर अदालत को रिपोर्ट सौंप चुकी है. रिपोर्ट में तीन पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाए जाने का उल्लेख था. इसी आधार पर तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. अदालत ने इस मांग पर निर्देश दिया कि पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने के लिए पुलिसकर्मियों के बजाय झालसा या डालसा के प्रतिनिधि जाएं.
मुआवजा, महिला शेल्टर होम की स्थिति पर रिपोर्ट तलब
अधिवक्ता अंकित अपूर्व ने बताया कि हाईकोर्ट ने पीड़िता को मुआवजा देने के मामले में भी राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. इसके साथ ही राज्य में संचालित डिटेंशन सेंटर और सरकार व गैर-सरकारी संगठनों की ओर से संचालित महिला शेल्टर होम की स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी है.
बता दें कि महिला के खिलाफ वर्ष 2018 में दो मामले दर्ज किए गए थे. इनमें एक मामला बच्चे के अपहरण से संबंधित था, जबकि दूसरा Foreigners Act के तहत दर्ज किया गया था. बच्चे के अपहरण के मामले में महिला को दो साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद Foreigners Act के मामले में वर्ष 2021 में तीन साल की सजा हुई.
सजा के बाद उसे हजारीबाग डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया था. फिलहाल कोर्ट के आदेश पर पीड़िता को रांची के नामकुम स्थित महिला प्रोबेशन होम में रखा गया है. इस मामले को एक NGO ने उठाया और अधिवक्ता अंकित अपूर्व को केस लड़ने की जिम्मेदारी दी है. दायर याचिका में कहा गया है कि सजा पूरी करने के बावजूद विदेशी महिला को डिटेंशन सेंटर में रखा गया और इसी दौरान उसके साथ कथित यौन उत्पीड़न हुआ.
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