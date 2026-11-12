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हर मानसिक बीमारी तलाक का आधार नहीं हो सकती, झारखंड हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, पति की याचिका खारिज

झारखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े इस मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की सामान्य मानसिक परेशानी या अस्थायी अवसाद को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक का आधार नहीं माना जा सकता. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने धनबाद के रहने वाले शख्स की तलाक की अपील ठोस सबूतो के अभाव में खारिज करते हुए धनबाद फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.



​क्या है पूरा मामला

​धनबाद के सरायढेला निवासी की शादी 14 जुलाई 2021 को रांची की रहने वाली युवती से हिंदू रीति-रिवाजों के साथ हुई थी. शादी के बाद दोनों अमेरिका चले गए. पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) (क्रूरता) और 13(1)(iii) (मानसिक विकार) के तहत धनबाद फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी. ​पति का आरोप था कि शादी के बाद से ही पत्नी का व्यवहार असामान्य था और वह बचपन से मानसिक बीमारी 'पैरानॉयड सिजोफ्रेनिया' से पीड़ित है, जिसे शादी से पहले छिपाया गया था. पति ने यह भी दावा किया कि अमेरिका में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की थी और पत्नी ने उस पर चाकू से हमला करने व आत्महत्या करने की कोशिश कर मानसिक क्रूरता की.



पत्नी ने आरोपों को बताया निराधार