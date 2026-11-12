हर मानसिक बीमारी तलाक का आधार नहीं हो सकती, झारखंड हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, पति की याचिका खारिज
झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि हर मानसिक बीमारी या सामान्य अवसाद तलाक का आधार नहीं हो सकता. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह
Published : November 12, 2026 at 4:11 PM IST
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े इस मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की सामान्य मानसिक परेशानी या अस्थायी अवसाद को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक का आधार नहीं माना जा सकता. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने धनबाद के रहने वाले शख्स की तलाक की अपील ठोस सबूतो के अभाव में खारिज करते हुए धनबाद फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
क्या है पूरा मामला
धनबाद के सरायढेला निवासी की शादी 14 जुलाई 2021 को रांची की रहने वाली युवती से हिंदू रीति-रिवाजों के साथ हुई थी. शादी के बाद दोनों अमेरिका चले गए. पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) (क्रूरता) और 13(1)(iii) (मानसिक विकार) के तहत धनबाद फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी. पति का आरोप था कि शादी के बाद से ही पत्नी का व्यवहार असामान्य था और वह बचपन से मानसिक बीमारी 'पैरानॉयड सिजोफ्रेनिया' से पीड़ित है, जिसे शादी से पहले छिपाया गया था. पति ने यह भी दावा किया कि अमेरिका में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की थी और पत्नी ने उस पर चाकू से हमला करने व आत्महत्या करने की कोशिश कर मानसिक क्रूरता की.
पत्नी ने आरोपों को बताया निराधार
वहीं, पत्नी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ है और पति के साथ अपना वैवाहिक जीवन बिताना चाहती है. लेकिन ससुराल पक्ष के लोग उनपर मानसिक दबाव डालते रहते हैं. साथ ही पति भी मानसिक बीमारी का झूठा आरोप लगाकर साथ रहने से इनकार कर रहे हैं. इसी आधार पर धनबाद फैमिली कोर्ट ने 16 दिसंबर 2024 को पति की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.
मानसिक बीमारी के ठोस सबूत नहीं - खंडपीठ
दोनों पक्षों की दलीलों और निचली अदालत के रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए अपने टिप्पणी में कहा कि पति ने पत्नी को 'सिजोफ्रेनिया' होने का दावा किया, लेकिन कोर्ट में किसी विशेषज्ञ डॉक्टर का प्रमाण पत्र या ठोस मेडिकल दस्तावेज पेश नहीं कर सका. अमेरिका के अस्पताल की जिस डिस्चार्ज स्लिप का हवाला दिया गया, उसमें सिजोफ्रेनिया का कोई जिक्र नहीं था, बल्कि केवल अनिद्रा , भ्रम और पेट दर्द जैसी सामान्य समस्याएं दर्ज थीं.
पत्नी की शिक्षित और मजबूत पृष्ठभूमि - खंडपीठ
कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अंग्रेजी ऑनर्स में स्नातक किया है और शादी से पहले मुंबई में एक प्रतिष्ठित एयरलाइंस कंपनी में कई वर्षों तक नौकरी भी की है. यह इस बात का प्रमाण है कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम है.
क्रूरता के आरोप निराधार- खंडपीठ
कोर्ट ने कहा कि चाकू से हमले या आत्महत्या की कोशिश के आरोपों के समर्थन में पति कोई स्वतंत्र गवाह, पुलिस शिकायत या मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं कर सका. कोर्ट ने पाया कि गवाहों के बयान केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित थे. इसके अलावा, शादी के बाद दोनों का लंबे समय तक साथ रहना और पति द्वारा खुद वीजा बनवाकर पत्नी को अमेरिका ले जाना क्रूरता के आरोपों को खारिज करता है.
खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव और अस्थायी बीमारी सामान्य बात है. तलाक के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि मानसिक विकार इतना गंभीर और लाइलाज है कि पति-पत्नी का साथ रहना असंभव हो जाए, जो इस मामले में साबित नहीं हो सका. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पांडेय नीरज राय और सौरभ सागर ने पक्ष रखा.
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