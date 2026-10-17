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पत्नी-बेटी को गुजारा भत्ता नहीं देने पर 23 बार बढ़ाई गयी पति की जेल अवधि, झारखंड हाईकोर्ट ने तत्काल रिहाई का दिया आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ( Etv Bharat )

रांचीः पत्नी और नाबालिग बेटी को गुजारा भत्ता नहीं देने के मामले में पति को लगातार जेल में रखने पर झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है.

अदालत ने कहा कि गुजारा भत्ता नहीं देने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(3) के तहत एक डिफॉल्ट के लिए अधिकतम एक महीने तक ही जेल में रखा जा सकता है. एक ही बकाया अवधि के लिए बार-बार जेल की सजा देना कानूनी रूप से उचित नहीं है.