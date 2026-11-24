वरिष्ठ IAS अधिकारी को जूनियर से नीचे रखना मनमाना और अनुचित, हाईकोर्ट का निर्देश, अपर सचिव या समकक्ष के पद पर करें नियुक्त
झारखंड हाईकोर्ट ने 2014 बैच के IAS पवन कुमार मंडल को 6 हफ्ते में अपर सचिव बनाने का दिया आदेश. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 24, 2026 at 5:51 PM IST
रांची: प्रशासनिक हलकों में वरिष्ठता की अनदेखी करने के राज्य सरकार के एक फैसले को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने सिरे से खारिज कर दिया है. अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि बिना किसी ठोस और कानूनी आधार के किसी वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी को उसके जूनियर बैच के अफसरों से निचले ओहदे पर बैठाए रखना न केवल अनुचित है, बल्कि पूरी तरह मनमाना भी है. जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने 2014 बैच के आईएएस अधिकारी पवन कुमार मंडल को बड़ी राहत देते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि उन्हें अगले छह सप्ताह के भीतर अपर सचिव (Additional Secretary) या इसके समकक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाए.
रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े अधिकारी को मिला न्याय
अदालत ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई का आदेश इसलिए भी दिया है, क्योंकि याचिकाकर्ता पवन कुमार मंडल जनवरी 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं. सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक रोशन ने पाया कि राज्य सरकार ने 2015 बैच के जूनियर अधिकारियों को पहले ही अपर सचिव बना दिया है, जबकि 2014 बैच के होने के बावजूद पवन कुमार मंडल को संयुक्त सचिव (Joint Secretary) के पद पर ही रोक कर रखा गया था.
कैसे शुरू हुआ पद और वरिष्ठता का यह विवाद?
पवन कुमार मंडल की मूल नियुक्ति राज्य प्रशासनिक सेवा में हुई थी और बिहार विभाजन के बाद उन्हें झारखंड कैडर मिला. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में काम करते हुए उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के तहत आईएएस कैडर के लिए हुआ. केंद्र सरकार ने 16 फरवरी 2026 की चयन सूची के आधार पर 20 अप्रैल 2026 को उनके प्रमोशन की अधिसूचना जारी की. इसके एक महीने बाद, 20 मई 2026 को उन्हें वरिष्ठता के लिहाज से 2014 बैच आवंटित किया गया. नियम के तहत बैच आवंटन के बाद उन्हें उच्च पद मिलना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें पुराने पद पर ही बनाए रखा.
संपत्ति विवरण की सरकारी दलील को कोर्ट ने किया खारिज
राज्य सरकार की ओर से अदालत में दलील दी गई कि पोस्टिंग देना कार्मिक विभाग का आंतरिक अधिकार है. सरकार का कहना था कि अधिकारी ने जनवरी 2026 की समयसीमा तक ऑनलाइन पोर्टल पर वर्ष 2025 की वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण जमा नहीं किया था, जिसके कारण विभागीय नियमों के तहत यह कदम उठाया गया. हालांकि, याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सौरभ शेखर और अनुराग कुमार ने अदालत के सामने तथ्य रखा कि अधिकारी ने 22 जून 2026 को हार्ड कॉपी के माध्यम से संपत्ति का ब्योरा विभाग को सौंप दिया था.
हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: नियम दिखाने में विफल रही सरकार
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कोई नया प्रमोशन नहीं मांग रहे थे; वे पहले ही आईएएस बन चुके हैं और केवल अपने कैडर की वरिष्ठता के मुताबिक पदस्थापना चाहते हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संपत्ति विवरण जमा करने का विवाद आईएएस प्रमोशन की सूची जारी होने से पहले का था, जिस पर खुद केंद्र सरकार ने प्रमोशन देते समय कोई आपत्ति नहीं जताई थी. राज्य सरकार ऐसा कोई भी वैधानिक नियम या कानून अदालत में नहीं दिखा पाई, जो संपत्ति विवरण में देरी होने पर किसी वरिष्ठ अधिकारी को उसके हक के पद से वंचित करने का अधिकार देता हो.
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