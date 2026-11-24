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वरिष्ठ IAS अधिकारी को जूनियर से नीचे रखना मनमाना और अनुचित, हाईकोर्ट का निर्देश, अपर सचिव या समकक्ष के पद पर करें नियुक्त

झारखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

रांची: प्रशासनिक हलकों में वरिष्ठता की अनदेखी करने के राज्य सरकार के एक फैसले को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने सिरे से खारिज कर दिया है. अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि बिना किसी ठोस और कानूनी आधार के किसी वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी को उसके जूनियर बैच के अफसरों से निचले ओहदे पर बैठाए रखना न केवल अनुचित है, बल्कि पूरी तरह मनमाना भी है. जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने 2014 बैच के आईएएस अधिकारी पवन कुमार मंडल को बड़ी राहत देते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि उन्हें अगले छह सप्ताह के भीतर अपर सचिव (Additional Secretary) या इसके समकक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाए.

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