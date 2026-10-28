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हड़िया पीने पर विवाद में बेटे की हत्या करने वाले 88 वर्षीय बुजुर्ग को हाईकोर्ट से राहत, तुरंत रिहा करने का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ( Etv Bharat )

रांची: अपने ही 20 वर्षीय बेटे की चाकू घोंपकर हत्या करने के आरोपी 88 वर्षीय पिता को झारखंड उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति आनंद सेन और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा में संशोधन करते हुए मामले को हत्या की धारा 302 के बजाय गैर-इरादतन हत्या की धारा 304 भाग-II माना है. पीठ ने बुजुर्ग की अत्यधिक उम्र और उनके द्वारा काटी गई करीब 13 साल की जेल अवधि को देखते हुए सजा को काटी गई अवधि में तब्दील कर उन्हें तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है.

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