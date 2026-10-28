हड़िया पीने पर विवाद में बेटे की हत्या करने वाले 88 वर्षीय बुजुर्ग को हाईकोर्ट से राहत, तुरंत रिहा करने का आदेश
हड़िया पीने पर विवाद में बेटे की हत्या करने वाले 88 वर्षीय बुजुर्ग को झारखंड हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 28, 2026 at 1:27 PM IST
रांची: अपने ही 20 वर्षीय बेटे की चाकू घोंपकर हत्या करने के आरोपी 88 वर्षीय पिता को झारखंड उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति आनंद सेन और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा में संशोधन करते हुए मामले को हत्या की धारा 302 के बजाय गैर-इरादतन हत्या की धारा 304 भाग-II माना है. पीठ ने बुजुर्ग की अत्यधिक उम्र और उनके द्वारा काटी गई करीब 13 साल की जेल अवधि को देखते हुए सजा को काटी गई अवधि में तब्दील कर उन्हें तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है.
बचाव पक्ष की ओर से एमिकस क्यूरी की दलील
अपीलकर्ता गोमा गोप की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी अधिवक्ता अल्पना वर्मा ने पीठ के समक्ष दलील दी कि अपीलकर्ता को केवल अनुमानों और शंकाओं के आधार पर झूठा फंसाया गया है. उन्होंने यह भी दलील रखी कि अपीलकर्ता बिना किसी ठोस आधार के लंबे समय से जेल में बंद है, इसलिए निचली अदालत के दोषसिद्धि और सजा के आदेश को निरस्त कर उसे रिहा किया जाए.
अभियोजन पक्ष की दलील
राज्य की ओर से उपस्थित अपर लोक अभियोजक (तरुण कुमार ने याचिका का विरोध किया. उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला उचित था क्योंकि आरोपी ने अपने बेटे की चाकू मारकर हत्या की थी और घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी और चाकू भी बरामद किया गया था.
खंडपीठ की प्रमुख टिप्पणियां
खंडपीठ ने गवाहों और डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद कहा कि मृतक पर चाकू से सिर्फ एक ही वार किया गया था. घटना नशे की हालत में अचानक हुए विवाद और आवेश के क्षण में हुई थी, जिसमें पहले से जान लेने का कोई इरादा साबित नहीं होता.
अदालत ने माना कि यह मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद-4 (अचानक विवाद और गुस्से में बिना क्रूरता के किया गया कृत्य) के तहत आता है. इसलिए इसे हत्या की धारा 302 न मानकर गैर-इरादतन हत्या धारा 304 Part-II माना गया. खंड फ बात पर गौर किया कि जब सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपील करता का बयान दर्ज किया गया था तब उसकी उम्र करीब 80 साल थी. अब उसकी उम्र लगभग 88 वर्ष हो चुकी है. अभी भी जेल में हैं. वह लगभग 13 वर्षों से आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहा है. ऐसे में काटी गई अवधि को ही सजा मानते हुए उसे किसी अन्य मामले में वांछित न होने पर तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया.
इसके साथ ही अदालत ने एमिकस क्यूरी अधिवक्ता अल्पना वर्मा के प्रयासों की सराहना करते हुए झारखंड हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी यानी HCLSC को उन्हें 7,500 रु पारिश्रमिक देने का निर्देश दिया.
क्या था पूरा मामला
यह मामला पश्चिम सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटा लगिया गांव का है. 21 नवंबर 2013 को अपीलकर्ता गोमा गोप घर पर हड़िया यानी स्थानीय पारंपरिक शराब पीकर नशे में था. जब उसके 20 वर्षीय बेटे प्रताप गोप ने इतनी शराब पीने पर एतराज जताया, तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई. आवेश में आकर पिता ने सब्जी काटने वाले चाकू से बेटे के पेट पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. चाईबासा की अदालत ने 2018 में आरोपी को उम्रकैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी. इस मामले में चाईबासा के मुफस्सिल थाना में 22 नवंबर 2013 को FIR NO. 120/2013 दर्ज किया गया था.
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