JSSC-CGL पेपर लीक मामले की CBI जांच से इनकार, HC ने खारिज की याचिका. नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 का रिजल्ट जल्द जारी होगा. झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी है.

JSSC CGL exam paper leak case
झारखंड हाईकोर्ट (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 3, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read
रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी जेएसएससी सीजीएल के कथित पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच की मांग वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. साथ ही उन दस अभ्यर्थियों के रिजल्ट प्रकाशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिन्होंने नेपाल में रहकर परीक्षा की तैयारी की थी. 3 नवंबर 2025 को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सीबीआई जांच वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

3 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता समीर रंजन ने प्रकाश कुमार एवं अन्य प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखा था. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और जानबूझकर इसकी जांच को कमजोर किया गया. कहा गया था कि 22 सितंबर, 2024 को हुई परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था. सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट, संदिग्धों के बयान, नेपाल कनेक्शन और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के भुगतान के सबूत शामिल थे.

वहीं महाधिवक्ता राजीव रंजन ने खंडपीठ को बताया था कि सीआईडी जांच में प्रश्न पत्र लीक होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं. लेकिन गेस प्रश्न पत्र को पेपर लीक होने के साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा रहा है. फिर भी आईजी रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में निष्पक्ष जांच के लिए दोबारा एसआईटी गठित हुई थी. वहीं सफल अभ्यर्थियों में दीपक उरांव समेत अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट के गोपाल शंकर नारायण, वी मोहना और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया था कि प्रश्न पत्र लीक होने की बात आधारहीन है. बीते वर्षों के कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति जरुर हुई थी.

बता दें कि सीजीएल परीक्षा-2023 में अलग-अलग विभाग के 2025 पदों के लिए नियुक्ति होनी है. यह परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को ली गई थी.

