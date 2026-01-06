ETV Bharat / state

विनय चौबे को हाईकोर्ट का झटका, सेवायत भूमि का अवैध खरीद बिक्री मामले में जमानत याचिका खारिज

रांचीः अलग-अलग कांड में न्यायिक हिरासत में चल रहे IAS विनय चौबे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने किसी तरह की राहत देने से इनकार किया है. मामला सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है.

जानकारी देते अधिवक्ता (ETV Bharat)

दरअसल, आईएएस विनय चौबे पर हजारीबाग में उपायुक्त के पद पर रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध खरीद बिक्री का आरोप लगा था. इस मामले में अगस्त माह में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. फिर एसीबी ने कांड संख्या 9/2025 दर्ज कर कार्रवाई शुरु की है. विनय चौबे ने इस मामले में राहत के लिए हजारीबाग स्थित एसीबी के स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. लेकिन 16 सितंबर को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था.