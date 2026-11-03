अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती मौत मामले में हाईकोर्ट सख्त, SIT की जांच पर उठाए सवाल, स्टेटस रिपोर्ट तलब
अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती मौत मामले में हाईकोर्ट ने SIT की जांच पर सवाल उठाए हैं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 2:45 PM IST
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग में अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस की जांच पर नाराजगी जताई है. जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की पीठ ने अब तक हुई जांच की प्रगति पर असंतोष जाहिर करते हुए अनुसंधान में तेजी लाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मामले में आरोपी के माता-पिता की गिरफ्तारी के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने और अगली सुनवाई से पहले जांच की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. इस मामले में अब 19 नवंबर को अगली सुनवाई होगी.
SIT की जांच पर कोर्ट ने जताया असंतोष
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शशिकांत जायसवाल और अंशु कुमारी ने ईटीवी भारत को बताया कि कोर्ट ने जांच की मौजूदा स्थिति पर असंतोष जताया. पीठ ने कहा कि मामले में मुख्य आरोपी ने खुद आत्मसमर्पण किया है. इसके अलावा SIT की जांच से कोई खास उपलब्धि सामने नहीं आई है. कोर्ट ने आरोपी के माता-पिता को जल्द गिरफ्तार करने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
19 नवंबर तक सरकार को देनी होगी स्टेटस रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अब तक की अनुसंधान प्रक्रिया और पुलिस की कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा मांगा है. अदालत ने 19 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. इससे पहले हुई सुनवाई में भी कोर्ट ने जांच में तेजी लाने और अनुसंधान की जिम्मेदारी डीएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपने को कहा था.
गुप्ता कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में मिला था अधिवक्ता का शव
दरअसल, हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र स्थित गुप्ता कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. अनुष्का के पिता सुनील कुमार चक्रवर्ती ने उनके पति कुशाग्र रुद्र और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. बताया जाता है कि अनुष्का और कुशाग्र ने करीब 3 साल पहले प्रेम विवाह किया था, दोनों इसी फ्लैट में एक साथ रहा करते थे.
3 घंटे में दो बार पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल
अनुष्का की मौत के बाद उनके भाई देवजीत चक्रवर्ती ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल कर मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. याचिका में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट को बताया गया था कि महज 3 घंटे के भीतर अनुष्का के शव का दो बार पोस्टमार्टम किया गया. इसके अलावा शव की स्थिति और शरीर पर मिले चोट के निशानों को लेकर भी संदेह जताया गया है.
इस मामले में आरोपी पति कुशाग्र रुद्र ने 29 अक्टूबर को अदालत में आत्मसमर्पण किया था. इसके बाद पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की. अब हाईकोर्ट ने जांच में तेजी लाने के साथ आरोपी के माता-पिता की गिरफ्तारी और पूरी जांच प्रक्रिया का ब्योरा अगली सुनवाई से पहले देने को कहा है.
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