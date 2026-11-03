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अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती मौत मामले में हाईकोर्ट सख्त, SIT की जांच पर उठाए सवाल, स्टेटस रिपोर्ट तलब

झारखंड हाईकोर्ट ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग में अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस की जांच पर नाराजगी जताई है. जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की पीठ ने अब तक हुई जांच की प्रगति पर असंतोष जाहिर करते हुए अनुसंधान में तेजी लाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मामले में आरोपी के माता-पिता की गिरफ्तारी के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने और अगली सुनवाई से पहले जांच की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. इस मामले में अब 19 नवंबर को अगली सुनवाई होगी.

SIT की जांच पर कोर्ट ने जताया असंतोष