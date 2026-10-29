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ट्रेन से गिरकर मौत मामले में देना होगा मुआवजा, टिकट नहीं मिलने को बनाया गया था आधार, हाईकोर्ट ने रद्द किया ट्रिब्यूनल का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः ट्रेन से गिरकर किसी यात्री की मौत होने के मामले में मृतक के पास से रेलवे टिकट बरामद नहीं होना अपने आप में मुआवजे के दावे को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है. झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, रांची के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें ट्रेन से गिरकर जान गंवाने वाले यात्री के परिजनों की मुआवजा याचिका खारिज कर दी गई थी.

हाईकोर्ट ने मृतक के आश्रितों को आठ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. इस राशि पर मुआवजे के आवेदन की तारीख से भुगतान किए जाने तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा. अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों को नजरअंदाज कर केवल तकनीकी आधार पर मुआवजे का दावा खारिज करना उचित नहीं है.