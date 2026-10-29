ट्रेन से गिरकर मौत मामले में देना होगा मुआवजा, टिकट नहीं मिलने को बनाया गया था आधार, हाईकोर्ट ने रद्द किया ट्रिब्यूनल का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, रांची के आदेश को रद्द कर दिया है. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : October 29, 2026 at 2:32 PM IST
रांचीः ट्रेन से गिरकर किसी यात्री की मौत होने के मामले में मृतक के पास से रेलवे टिकट बरामद नहीं होना अपने आप में मुआवजे के दावे को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है. झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, रांची के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें ट्रेन से गिरकर जान गंवाने वाले यात्री के परिजनों की मुआवजा याचिका खारिज कर दी गई थी.
हाईकोर्ट ने मृतक के आश्रितों को आठ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. इस राशि पर मुआवजे के आवेदन की तारीख से भुगतान किए जाने तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा. अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों को नजरअंदाज कर केवल तकनीकी आधार पर मुआवजे का दावा खारिज करना उचित नहीं है.
ट्रिब्यूनल के फैसले को बैजंती गोप ने दी थी चुनौती
यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने एमए संख्या 449/2023 में सुनाया है. अदालत ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, रांची के 12 सितंबर 2023 के आदेश को निरस्त करते हुए मृतक के परिजनों की अपील स्वीकार कर ली. मामले में मृतक की पत्नी बैजंती गोप, उनकी मां जेमा गोदिन और दो नाबालिग बच्चों की ओर से मुआवजे का दावा किया गया था. प्रतिवादी के रूप में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के माध्यम से भारत संघ को पक्षकार बनाया गया था.
2017 में ट्रेन से गिरकर हुई थी यात्री की मौत
मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा क्षेत्र के रहने वाले बनमाली गोप की मौत से जुड़ा है. परिजनों की ओर से अदालत को बताया गया कि एक सितंबर 2017 को बनमाली गोप झींकपानी रेलवे स्टेशन से केंडपोसी जाने के लिए टाटा-बड़बिल पैसेंजर ट्रेन में सवार हुए थे. उनके भाई हरीश गोप ने रेलवे स्टेशन पर उन्हें छोड़ने के साथ यात्रा के लिए टिकट भी खरीदा था.
दलील के मुताबिक, ट्रेन के डिब्बे में यात्रियों की काफी भीड़ थी. बनमाली गोप डिब्बे के भीतर खड़े होकर यात्रा कर रहे थे. ट्रेन जब केंडपोसी स्टेशन के करीब पहुंची तो उतरने की तैयारी कर रहे यात्रियों की आवाजाही और धक्का-मुक्की के बीच ट्रेन में तेज झटका लगा. इसी दौरान वह अपना संतुलन खो बैठे और चलती ट्रेन से नीचे गिर गए. इस दुर्घटना में उनके शरीर पर गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
घटना के बाद शव के पास से रेलवे टिकट नहीं मिला. इसी आधार पर रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें वास्तविक यात्री यानी वैध टिकट के साथ यात्रा करने वाला यात्री मानने के पर्याप्त आधार नहीं पाए और परिजनों का मुआवजा दावा खारिज कर दिया था. इसके बाद मृतक के परिजनों ने ट्रिब्यूनल के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी.
टिकट नहीं मिलने और गवाह की अनुपस्थिति पर सवाल
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से ट्रिब्यूनल के फैसले का बचाव किया गया. रेलवे के वकील ने दलील दी कि मृतक के पास से टिकट बरामद नहीं हुआ था. इसके अलावा, मृतक के साथ यात्रा कर रहे बताए गए कैलाश गोप ने ट्रिब्यूनल के समक्ष गवाही नहीं दी थी. रेलवे की ओर से यह भी कहा गया कि कथित घटना शाम करीब 7:30 बजे हुई, जबकि शव मिलने का समय रात करीब 10:30 बजे बताया गया था. इन परिस्थितियों को आधार बनाते हुए रेलवे ने अपील खारिज करने की मांग की.
वहीं, मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार और अधिवक्ता अनुकूल गौरव ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि मृतक के भाई हरीश गोप ने गवाही में स्पष्ट किया था कि वह बनमाली गोप को स्टेशन छोड़ने गए थे और उन्होंने उनके लिए टिकट खरीदा था. इसलिए केवल टिकट नहीं मिलने के आधार पर मृतक को बिना टिकट यात्रा करने वाला मानना उचित नहीं था.
इस आधार पर ट्रिब्यूनल का आदेश निरस्त
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रेलवे मृतक की मौत को मुआवजे से छूट देने वाली कानूनी परिस्थितियों के अंतर्गत साबित नहीं कर सका. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटना को आकस्मिक रूप से ट्रेन से गिरने का मामला माना. अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि रेलवे की ओर से रेलवे पैसेंजर (अनटुवर्ड इंसीडेंट्स की जांच की प्रक्रिया) नियम, 2003 के तहत अपेक्षित डीआरएम रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी.
इस रिपोर्ट का प्रस्तुत नहीं किया जाना भी फैसले में दर्ज महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल रहा. हाईकोर्ट ने माना कि रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन करने के बजाय अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया था. इसी आधार पर ट्रिब्यूनल के आदेश को निरस्त करना उचित पाया गया.
आठ लाख का मुआवजा और छह प्रतिशत ब्याज
हाईकोर्ट ने रेलवे अधिनियम की धारा 124-ए और संबंधित मुआवजा नियमों के तहत मृतक के परिजनों को आठ लाख रुपये देने का आदेश दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि मुआवजे की राशि पर आवेदन दाखिल करने की तारीख से फैसले में निर्धारित अवधि के अनुसार छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा. इस फैसले से मृतक की पत्नी, मां और दो नाबालिग बच्चों को राहत मिली है. अदालत ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, रांची के 12 सितंबर 2023 के फैसले को रद्द करते हुए अपील का निपटारा कर दिया.
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