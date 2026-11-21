बैंक से कर्ज की सुरक्षा के लिए रखे सामान को बेचना आपराधिक विश्वासघात नहीं, हाईकोर्ट का अहम फैसला
बैंक के पास गिरवी रखे गए सामान बेचना या उसके गायब होने पर आईपीसी की धारा 406 का अपराध नहीं बनता. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह
Published : November 21, 2026 at 2:04 PM IST
रांची: बैंक से कर्ज लेने के दौरान ऋण की सुरक्षा के लिए बैंक के पक्ष में रखे गए सामान (हाइपोथेक) के गायब होने और उसे बेचने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि बैंक के पक्ष में सामान हाइपोथेक करने का अर्थ यह नहीं है कि बैंक ने वह संपत्ति कर्जदार को सौंपकर उसके जिम्मे 'ट्रस्ट' के रूप में रखी थी. ऐसे मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं बनता है.
धनबाद के दो व्यापारियों से जुड़ा है मामला
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने धनबाद के दो याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन (संख्या 2802/2025) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. अदालत ने केंदुआडीह थाना कांड संख्या 59/2013 (जीआर केस संख्या 1373/2013) की प्राथमिकी, पूरी आपराधिक कार्यवाही और 26 जून 2025 को एसीजेएम (ACJM) धनबाद की ओर से लिए गए संज्ञान के आदेश को याचिकाकर्ताओं के संबंध में निरस्त कर दिया.
क्या था पूरा मामला?
याचिकाकर्ताओं ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से कैश क्रेडिट सुविधा ली थी. आरोप था कि बैंक के पास हाइपोथेक किए गए दुकान के स्टॉक बाद में गायब पाए गए. बैंक का आरोप था कि कर्जदारों ने सुरक्षा के रूप में रखे गए सामान को बेचकर बैंक के साथ आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी की है. बैंक के शाखा प्रबंधक की लिखित शिकायत पर वर्ष 2013 में केंदुआडीह थाने में मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया और निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 406, 420 और 34 के तहत संज्ञान लिया था.
हाइपोथेक की संपत्ति बैंक को सौंपी गई संपत्ति नहीं
याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए दलील दी गई कि हाइपोथेक की गई वस्तुओं का स्वामित्व कर्जदार के पास ही रहता है. बैंक को केवल ऋण की सुरक्षा के लिए उन वस्तुओं पर अधिकार प्राप्त होता है. इसलिए सामान बेचने या गायब होने मात्र से आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं बनता. हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि आपराधिक विश्वासघात के लिए संपत्ति का सौंपा जाना (Entrustment) एक जरूरी तत्व है. जब यह बुनियादी तत्व ही मौजूद नहीं है, तो धारा 406 के तहत अपराध नहीं बनता.
लोन लेते समय धोखाधड़ी की मंशा जरूरी
धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के आरोप पर अदालत ने कहा कि किसी समझौते या अनुबंध का उल्लंघन अपने आप आपराधिक धोखाधड़ी नहीं बन जाता. धोखाधड़ी साबित करने के लिए लेनदेन की शुरुआत से ही धोखा देने की मंशा होना जरूरी है. इस मामले में कैश क्रेडिट सुविधा काफी पहले दी गई थी और लोन लेते समय बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का कोई आरोप नहीं था. अदालत ने माना कि बाद में पैदा हुई परिस्थितियों या ऋण चुकाने में अनियमितता के आधार पर धोखाधड़ी का केस नहीं बनाया जा सकता.
कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी कार्यवाही
हाईकोर्ट ने कहा कि सभी आरोपों को सही मान लेने के बाद भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 406 और 420 के आवश्यक तत्व नहीं बनते हैं. ऐसे में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. अदालत ने 18 नवंबर 2026 को याचिका स्वीकार करते हुए प्राथमिकी और संज्ञान आदेश को दोनों याचिकाकर्ताओं के संबंध में रद्द कर दिया.
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