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बैंक से कर्ज की सुरक्षा के लिए रखे सामान को बेचना आपराधिक विश्वासघात नहीं, हाईकोर्ट का अहम फैसला

झारखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

रांची: बैंक से कर्ज लेने के दौरान ऋण की सुरक्षा के लिए बैंक के पक्ष में रखे गए सामान (हाइपोथेक) के गायब होने और उसे बेचने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि बैंक के पक्ष में सामान हाइपोथेक करने का अर्थ यह नहीं है कि बैंक ने वह संपत्ति कर्जदार को सौंपकर उसके जिम्मे 'ट्रस्ट' के रूप में रखी थी. ऐसे मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं बनता है.

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