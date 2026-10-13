पति की प्रताड़ना से परेशान पत्नी का घर छोड़ना स्वेच्छा से परित्याग नहीं, जमशेदपुर फैमिली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने किया रद्द
वैवाहिक विवाद के एक मामले में फैमिली कोर्ट के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : October 13, 2026 at 2:20 PM IST
रांची: वैवाहिक विवादों में पत्नी की ओर से पुलिस में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराना, उसके साथ हुई क्रूरता और मारपीट के आरोपों को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता. झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि केवल FIR दर्ज नहीं होने के आधार पर पत्नी की गवाही को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता. अदालत ने इस मामले में फैमिली कोर्ट, जमशेदपुर के फैसले को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसे रद्द कर दिया. इस मामले में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता प्रभाष कुमार और अधिवक्ता गणेश राम ने पक्ष रखा.
डिवीजन बेंच ने की तलाक याचिका पर सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने पीड़िता की ओर से दायर अपील पर सुनवाई की. यह अपील फैमिली कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसमें पीड़िता की ओर से विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27(1)(b) और (d) के तहत मांगी गई तलाक की याचिका खारिज कर दी गई थी. अपील फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के तहत दायर की गई थी.
शराब पीकर मारपीट और प्रताड़ित करने का था आरोप
याचिका के मुताबिक शादी 20 अक्टूबर 2010 को जमशेदपुर के मैरिज ऑफिसर के समक्ष हुई थी. दंपती के दो बच्चे हैं. पत्नी का आरोप था कि बेटे के जन्म के बाद पति शराब पीने लगा और उसके साथ मारपीट करने के साथ-साथ गाली-गलौज भी करने लगा. वर्ष 2015 में ससुर की मृत्यु के बाद पति का व्यवहार और हिंसक हो गया. उसने काम करना बंद कर दिया और परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी नहीं निभाई. पत्नी ने आरोप लगाया कि 15 मार्च 2018 को उसे दोनों बच्चों के साथ वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. इसके बाद वह अपने माता-पिता के घर रहने लगी और निजी नौकरी कर बच्चों सहित अपना खर्च चलाने लगी.
फैमिली कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
मामले की सुनवाई के दौरान पति को नोटिस मिलने के बावजूद वह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ. इसके बाद फैमिली कोर्ट ने एकतरफा कार्यवाही की, लेकिन पत्नी की तलाक याचिका खारिज कर दी. फैमिली कोर्ट ने कथित मारपीट और प्रताड़ना के संबंध में आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने को पत्नी के आरोपों के विरुद्ध महत्वपूर्ण आधार माना था. इसी दृष्टिकोण को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया.
FIR नहीं होना गवाही खारिज करने का आधार नहीं-HC
खंडपीठ ने कहा कि वैवाहिक विवादों में क्रूरता के आरोपों की पुष्टि के लिए पेश किए गए साक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए. सिर्फ इस वजह से पत्नी की गवाही को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि उसने पुलिस में औपचारिक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है. अदालत ने यह भी गौर किया कि पत्नी ने अपने बयान में पति के नशे की हालत में मारपीट करने और पैसों के लिए प्रताड़ित करने की बात कही थी. उसने बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया था. हाईकोर्ट के मुताबिक, इन बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों की उचित तरीके से जांच किए बिना आरोपों को खारिज करना सही नहीं था.
पत्नी के अलग रहने के फैसले पर HC ने किया गौर
हाईकोर्ट ने इस परिस्थिति पर भी विचार किया कि पत्नी आखिर क्यों अपने पति से अलग रहकर अकेले जीवन बिताने और दोनों बच्चों का भरण-पोषण करने की कठिनाइयां उठाएगी. अदालत ने माना कि यह परिस्थिति उसके बयान की विश्वसनीयता के आकलन में महत्वपूर्ण है. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि FIR दर्ज नहीं कराने के बावजूद पत्नी ने अपने साथ हुई कथित मारपीट और प्रताड़ना का विवरण दिया था. इसलिए केवल प्राथमिकी के अभाव में उसकी शिकायत को खारिज करना उचित नहीं था.
क्रूरता के कारण घर छोड़ना स्वेच्छा से परित्याग नहीं
हाईकोर्ट ने परित्याग के आरोप पर भी विचार किया. अदालत ने कहा कि यदि पत्नी को पति की ओर से क्रूरता का सामना करना पड़ता है और वह उन्हीं परिस्थितियों के कारण वैवाहिक घर छोड़ने को मजबूर होती है, तो उसके इस कदम को स्वतः स्वेच्छा से पति का परित्याग नहीं माना जा सकता. अदालत के मुताबिक, क्रूरता और परित्याग के पहलू एक-दूसरे से जुड़े हो सकते हैं. ऐसे मामले में यह देखना जरूरी है कि पत्नी ने अपनी इच्छा से घर छोड़ा था या पति के व्यवहार और परिस्थितियों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया.
झारखंड हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि फैमिली कोर्ट ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया था. क्रूरता के संबंध में उसका निष्कर्ष न्यायिक दृष्टि से सही नहीं था. इसके बाद खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के 9 फरवरी 2026 के फैसले और 16 फरवरी 2026 की डिक्री को रद्द कर दिया.
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