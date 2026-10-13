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पति की प्रताड़ना से परेशान पत्नी का घर छोड़ना स्वेच्छा से परित्याग नहीं, जमशेदपुर फैमिली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने किया रद्द

झारखंड हाईकोर्ट. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: वैवाहिक विवादों में पत्नी की ओर से पुलिस में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराना, उसके साथ हुई क्रूरता और मारपीट के आरोपों को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता. झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि केवल FIR दर्ज नहीं होने के आधार पर पत्नी की गवाही को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता. अदालत ने इस मामले में फैमिली कोर्ट, जमशेदपुर के फैसले को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसे रद्द कर दिया. इस मामले में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता प्रभाष कुमार और अधिवक्ता गणेश राम ने पक्ष रखा.

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