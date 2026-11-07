ETV Bharat / state

बहू को वैवाहिक घर में प्रवेश से रोकना और अपमान करना क्रूरता नहीं, सास-ननद को राहत, हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही की रद्द

झारखंड उच्च न्यायालय ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में पति की मां और बहन को बड़ी राहत दी है. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने बहू को वैवाहिक घर में प्रवेश करने से रोकने और अपमानित करने के आरोप में दोनों महिलाओं के खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है. अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जब आरोपों को सही मान लेने के बावजूद संबंधित आरोपियों के खिलाफ अपराध के आवश्यक तत्व स्थापित नहीं होते, तो उनके विरुद्ध मुकदमा जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है. यह मामला रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के लोवाडीह स्थित हरिजन बस्ती और लोहरदगा जिले के लोहरदगा महिला थाना से जुड़ा है.

लोहरदगा महिला थाना में दर्ज हुई थी प्राथमिकी