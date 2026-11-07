बहू को वैवाहिक घर में प्रवेश से रोकना और अपमान करना क्रूरता नहीं, सास-ननद को राहत, हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही की रद्द
सास और ननद के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 7, 2026 at 2:05 PM IST
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में पति की मां और बहन को बड़ी राहत दी है. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने बहू को वैवाहिक घर में प्रवेश करने से रोकने और अपमानित करने के आरोप में दोनों महिलाओं के खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है. अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जब आरोपों को सही मान लेने के बावजूद संबंधित आरोपियों के खिलाफ अपराध के आवश्यक तत्व स्थापित नहीं होते, तो उनके विरुद्ध मुकदमा जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है. यह मामला रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के लोवाडीह स्थित हरिजन बस्ती और लोहरदगा जिले के लोहरदगा महिला थाना से जुड़ा है.
लोहरदगा महिला थाना में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
दरअसल, लोहरदगा महिला थाना कांड संख्या 23/2024 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. यह मामला जीआर संख्या 311/2025 के तहत न्यायिक प्रक्रिया में था. शिकायतकर्ता ने अपने पति, सास उर्सिला टोप्पो और ननद सविता सोनी टोप्पो के खिलाफ आरोप लगाए थे. शिकायत में कहा गया था कि सास और ननद ने उन्हें लोवाडीह स्थित उनके वैवाहिक घर में प्रवेश नहीं करने दिया और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया. वहीं, मारपीट और दहेज से संबंधित आरोप मुख्य रूप से पति के खिलाफ लगाए गए थे.
पति और एक दूसरी महिला पर आरोप
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आरोपों का अलग-अलग उल्लेख करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की मुख्य शिकायत अपने पति के खिलाफ थी. मारपीट और दहेज लेने का आरोप पति पर था. पति के एक महिला से अवैध संबंध और उस महिला द्वारा धमकी देने और तीन लाख रुपये की मांग करने का आरोप था. सास और ननद के खिलाफ मुख्य आरोप वैवाहिक घर में प्रवेश नहीं देने और अपमानित करने तक सीमित थे.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पांच धाराओं में तय किए थे आरोप
पुलिस की जांच के बाद सास और ननद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, 2023 की धारा 85, 115(2), 126(2), 352 और 351(2) के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी. लोहरदगा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 21 अगस्त 2025 को इन धाराओं में संज्ञान लिया था. इसके बाद 10 अगस्त 2026 को दोनों के खिलाफ आरोप गठित किए गए. दोनों महिलाओं ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन संख्या 942/2026 दाखिल कर पूरी आपराधिक कार्यवाही और निचली अदालत के आदेशों को चुनौती दी थी.
मारपीट और धमकी के आरोप सास-ननद के खिलाफ नहीं मिले
जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करने का आरोप केवल उसके पति पर था. सास और ननद पर मारपीट या शारीरिक चोट पहुंचाने का कोई आरोप नहीं था. इसी तरह, धमकी देने का आरोप भी दूसरी महिला के खिलाफ था, न कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ. ऐसे में अदालत ने कहा कि दोनों महिलाओं के खिलाफ BNS की धारा 115(2) और 351(2) के जरुरी तत्व ही नहीं बनते. कोर्ट ने इन धाराओं में आरोप गठित करने को गंभीर कानूनी त्रुटि माना.
घर में नहीं आने देने का आरोप धारा 85 के लिए नाकाफी
BNS की धारा 85 के संबंध में अदालत ने कहा कि इस अपराध के लिए महिला के साथ ऐसी क्रूरता का होना जरूरी है, जिससे उसे आत्महत्या के लिए विवश होने या उसके जीवन, शरीर अथवा मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा हो. इसके अलावा, गैरकानूनी मांग पूरी कराने के लिए महिला को प्रताड़ित करने जैसे तत्व भी जरूरी हैं. कोर्ट ने पाया कि सास और ननद के खिलाफ केवल वैवाहिक घर में प्रवेश नहीं देने और अपमानित करने का आरोप है. इसके अतिरिक्त ऐसी कोई विशिष्ट घटना या आरोप नहीं है, जिससे धारा 85 के तहत अपराध बनता हो. इसलिए इस धारा में भी मुकदमा चलाने का आधार नहीं बनता.
केवल अपमान करना धारा 352 के तहत अपराध नहीं
अदालत ने BNS की धारा 352 पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि इस धारा के तहत अपराध गठित होने के लिए केवल अपमान करना काफी नहीं है. अपमान का उद्देश्य पीड़ित को उकसाना होना चाहिए और आरोपी को यह जानकारी भी होनी चाहिए कि इस तरह की उकसाहट से शांति भंग हो सकती है या कोई अन्य अपराध हो सकता है. इस मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं था कि सास और ननद ने शिकायतकर्ता को इस तरह अपमानित किया, जिससे वह शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए उकसाई गई हो. इसलिए यह धारा भी लागू नहीं होती.
सभी तथ्यों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि शिकायतकर्ता के सभी आरोपों को सही मान लेने के बावजूद सास और ननद के खिलाफ किसी भी संबंधित धारा के तहत अपराध नहीं बनता है. ऐसे में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगाय अदालत ने लोहरदगा महिला थाना कांड संख्या 23/2024 से संबंधित पूरी आपराधिक कार्यवाही, 21 अगस्त 2025 को पारित संज्ञान आदेश और 10 अगस्त 2026 को पारित आरोप गठन के आदेश को दोनों याचिकाकर्ताओं के संबंध में रद्द कर दिया.
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