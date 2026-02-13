ETV Bharat / state

रांची के मधुकम में बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट की ब्रेक, प्रभावित परिवारों को मिली राहत

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के मधुकम इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाई है.

Jharkhand High Court put stay on encroachment action in Madhukam area of Ranchi
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 13, 2026 at 1:53 PM IST

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल दिहानी की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. अदालत के इस आदेश से उन दर्जनों परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घरों पर प्रशासनिक कार्रवाई के तहत बुलडोजर चलाया जा रहा था.

प्रभावितों की हस्तक्षेप याचिका पर फैसला

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई. इस दौरान रौनक कुमार, सरिता देवी और अन्य प्रभावितों की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई. याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया.

जानकारी देते अधिवक्ता (ETV Bharat)

हेहल के सीओ से जवाब तलब

हाईकोर्ट के अधिवक्त धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने इस पूरे मामले में प्रशासन से जवाब तलब करते हुए हेहल अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी को अपना पक्ष लिखित रूप से दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक मामले में अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक दखल दिहानी की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

बता दें कि मधुकम इलाके में जमीन से जुड़े विवाद को लेकर पिछले दिनों प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसके कारण कई परिवार बेघर होने की कगार पर पहुंच गए. कई घरों को प्रशासन द्वारा तोड़ा जा चुका है. इसी वजह से कई परिवार बेघर हो गये हैं. हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब प्रभावित परिवारों ने राहत की सांस ली है. अब सभी की निगाहें अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां प्रशासन के जवाब के बाद यह तय होगा कि आगे की कार्रवाई किस दिशा में जाएगी.

