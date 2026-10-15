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सजा पूरी होने के बाद भी डिटेंशन सेंटर में बंद रही बांग्लादेशी महिला, हाईकोर्ट ने प्रोबेशन होम शिफ्ट करने का दिया आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में बंद बांग्लादेशी महिला को जल्द प्रोबेशन होम में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. महिला को आपराधिक मामले में सजा पूरी करने और बरी किए जाने के बावजूद हिरासत में रखे जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है.

इसी दौरान महिला के साथ कथित यौन शोषण का मामला भी सामने आया. कोर्ट ने महिला की स्थिति को देखते हुए उसे डिटेंशन सेंटर से दूसरी जगह शिफ्ट करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर जल्द कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही महिला को बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया में हुई प्रगति की जानकारी भी मांगी है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी.