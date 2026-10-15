सजा पूरी होने के बाद भी डिटेंशन सेंटर में बंद रही बांग्लादेशी महिला, हाईकोर्ट ने प्रोबेशन होम शिफ्ट करने का दिया आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी महिला को प्रोबेशन होम शिफ्ट करने का आदेश दिया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 8:24 PM IST
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में बंद बांग्लादेशी महिला को जल्द प्रोबेशन होम में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. महिला को आपराधिक मामले में सजा पूरी करने और बरी किए जाने के बावजूद हिरासत में रखे जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है.
इसी दौरान महिला के साथ कथित यौन शोषण का मामला भी सामने आया. कोर्ट ने महिला की स्थिति को देखते हुए उसे डिटेंशन सेंटर से दूसरी जगह शिफ्ट करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर जल्द कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही महिला को बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया में हुई प्रगति की जानकारी भी मांगी है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी.
डिटेंशन सेंटर के बजाय प्रोबेशन होम में रखने का निर्देश
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी के अधिवक्ता अंकित अपूर्व ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने अदालत में इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल कर महिला को तत्काल डिटेंशन सेंटर से हटाने की मांग की थी. उन्होंने अदालत को बताया कि जिस कमरे में महिला के साथ कथित यौन शोषण हुआ, उसी जगह उसे रखा जाना उचित नहीं है. ऐसी स्थिति में महिला की मानसिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को भी समझने की जरूरत है. इसके बाद राज्य सरकार ने महिला को प्रोबेशन होम में शिफ्ट करने की बात कही, जिस पर अदालत ने शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
बांग्लादेश डिपोर्ट करने को लेकर केंद्र से जवाब तलब
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि महिला को बांग्लादेश वापस भेजने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं. इस पर केंद्र की ओर से बताया गया कि बांग्लादेशी एंबेसी को इस संबंध में पत्र भेजा गया है लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है. इस पर अदालत ने बांग्लादेशी एंबेसी से बातचीत कर मामले का समाधान निकालने का सुझाव दिया. साथ ही केंद्र सरकार से इस दिशा में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से झारखंड के डिटेंशन सेंटरों और सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों की ओर से संचालित महिला शेल्टर होम की स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी है. राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान बताया कि झारखंड में चार डिटेंशन सेंटर हैं. अदालत ने इन केंद्रों की स्थिति और महिला शेल्टर होम से संबंधित जानकारी अगली सुनवाई तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
सजा पूरी होने के बाद भी हिरासत में रखने का मामला
इस मामले में 5 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अंकित अपूर्व ने अदालत को बताया था कि विदेशी महिला अपनी सजा की अवधि वर्ष 2021 में ही पूरी कर चुकी थी. इसके बावजूद उसे कभी जेल तो कभी डिटेंशन सेंटर में रखा गया. अधिवक्ता के अनुसार, इसी दौरान महिला के साथ तीन पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर यौन शोषण किए जाने का मामला सामने आया. मामले में डालसा की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने अदालत को बताया था कि संबंधित तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है.
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