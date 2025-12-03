झारखंड हाईकोर्ट की दो टूक, रिम्स कैंपस को 72 घंटे में करें अतिक्रमण मुक्त, बहाना या देरी स्वीकार नहीं
झारखंड हाईकोर्ट ने 72 घंटे के अंदर पूरे रिम्स अस्पताल परिसर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए हैं.
रांची: झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल 'रिम्स' यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कैंपस में हुए अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सख्त आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने 72 घंटे के भीतर पूरे अस्पताल परिसर से अतिक्रमण हटाने को कहा है. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं हुआ तो इसे कोर्ट की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा.
बहानेबाजी या देरी स्वीकार नहीं: हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रिम्स प्रबंधन के रूख पर कड़ी नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने कहा कि रिम्स कैंपस में फैला अतिक्रमण मरीजों, छात्रों और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक असर डाल रहा है. लिहाजा इस गंभीर मामले में किसी तरह की बहानेबाजी या देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगले आदेश तक रिम्स परिसर की सभी गतिविधियों की विशेष निगरानी रखी जाएगी. कोर्ट ने 72 घंटे बाद का रिम्स कैंपस का स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी.
अतिक्रमणकारी नहीं हटे तो होगा बल प्रयोग
हाईकोर्ट ने रांची के एसएसपी को आदेश दिया है कि यदि 72 घंटे के भीतर अतिक्रमणकारी खुद नहीं हटते हैं तो हटाने के लिए पुलिस बल का सहारा लें. आज कोर्ट के आदेश पर झालसा (झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी) के सदस्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट पेश की.
दरअसल, पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने झालसा के सदस्य सचिव को निर्देश दिया था कि एक टीम बनाएं और रिम्स में दवा, पैथोलॉजी, ट्रॉमा सेंटर, पेयजल, मेंटेनेंस का निरीक्षण पर रिपोर्ट सौंपे.
