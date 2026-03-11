ETV Bharat / state

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज केस की जांच अब करेगी सीबीआई

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

रांची: ईडी अफसरों के खिलाफ लगे आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी. रांची के एयरपोर्ट थाने ने दर्ज मामले की जांच को सीबीआई के द्वारा करवाने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है.

बुधवार को आया फैसला

झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों की याचिका पर अहम फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) करेगी. कोर्ट ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है. बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी संतोष कुमार ने ईडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसके बाद रांची पुलिस ईडी के रांची एयरपोर्ट रोड स्थित जोनल कार्यालय में दल बल के साथ जांच के लिए पहुंची थी. ईडी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी.

फैसला रखा था सुरक्षित