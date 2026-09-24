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कोर्ट जाना नहीं बन सकता प्रतिकूल कार्रवाई का कारण, HC ने 10 साल से काम कर रहे कर्मियों को नियमित करने का दिया आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )