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कोर्ट जाना नहीं बन सकता प्रतिकूल कार्रवाई का कारण, HC ने 10 साल से काम कर रहे कर्मियों को नियमित करने का दिया आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने 10 साल से काम कर रहे कर्मियों को नियमित करने का आदेश जारी किया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Jharkhand High Court ordered state government to regularise services of employees who have been working for 10 years
झारखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2026 at 5:27 PM IST

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रांचीः अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले कर्मचारी के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जा सकती.

झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अदालत जाने के बाद किसी कर्मचारी को सेवा से हटाना कानून के शासन की बुनियाद पर चोट करता है. जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने धारो उरांव समेत कई अन्य की ओर से दायर W.P.(S) No. 315/ 2025 पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और राज्य सरकार की ओर से अभय कुमार ने पक्ष रखा.

6 सप्ताह के भीतर नियमितीकरण का निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य के इस आचरण को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि संवैधानिक उपाय का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को दंडित करने की प्रथा बंद होनी चाहिए. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि केवल विज्ञापन नहीं निकलने के आधार पर नियुक्तियों को अवैध नहीं माना जा सकता. परिस्थितियों में इन्हें अनियमित नियुक्ति माना जा सकता है.

10 साल से अधिक सेवा और स्थायी प्रकृति के काम को देखते हुए कोर्ट ने कर्मचारियों की सेवा नियमित करने का निर्देश दिया. अदालत ने 14 अगस्त 2024 के आदेशों को रद्द करते हुए कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने, सभी परिणामी लाभ देने और छह सप्ताह के भीतर नियमितीकरण का औपचारिक आदेश जारी करने का निर्देश दिया.

सरकार के इस विभाग से जुड़ा है मामला

ये मामला स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के इंजीनियरिंग सेल में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण और सेवा से हटाए जाने से जुड़ा था. याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति क्लर्क, टाइपिस्ट, कोऑर्डिनेटर, ड्राइवर और पंप ऑपरेटर के पदों पर हुई थी. उनका दावा था कि वे 10 साल से ज्यादा समय से लगातार काम कर रहे थे और उनकी संविदा समय-समय पर बढ़ाई जाती रही.

पूर्व में इस मसले पर हाईकोर्ट का निर्देश

नियमितीकरण को लेकर कर्मचारी पहले भी हाईकोर्ट पहुंचे थे. W.P.(S) No. 4790/ 2016 में कोर्ट ने अधिकारियों को उनके नियमितीकरण के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया था. बाद में नियमितीकरण से इनकार के खिलाफ कर्मचारियों ने W.P.(S) No. 1021/2020 दाखिल की. 15 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने मामले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया.

स्वीकृत पदों के मामले में विभागों की अलग-अलग थी दलील

इसके बाद भवन निर्माण विभाग ने 14 अगस्त 2024 को नियमितीकरण से इनकार कर दिया. विभाग का कहना था कि नियुक्तियां स्वीकृत पदों के खिलाफ नहीं थीं, सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी नहीं ली गई थी और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ था. हाईकोर्ट ने इन दलीलों को राज्य के अपने रिकॉर्ड से contradicted पाया.

कोर्ट ने कहा कि विभागीय फाइल में प्रधान सचिव की मंजूरी का उल्लेख है, जबकि 28 अप्रैल 2016 के मुख्य अभियंता के पत्र के मुताबिक कर्मचारियों से स्वीकृत पद पर ही काम लिया जा रहा था. कोर्ट ने यह भी पाया कि कर्मचारियों को हटाने का कोई औपचारिक आदेश या शो-कॉज नोटिस नहीं दिया गया. उन्हें पिछली अदालत की कार्यवाही के बाद तुरंत काम से अलग कर दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट के Jaggo v. Union of India के फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि किसी नागरिक को केवल कोर्ट जाने के कारण प्रतिकूल परिणाम नहीं भुगतना पड़ सकता. अदालत का दरवाजा खटखटाना खुद एक संवैधानिक अधिकार है और इसके इस्तेमाल के कारण की गई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कानून के शासन की जड़ पर चोट करती है.

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