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माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव को दिए FIR दर्ज कर CID जांच के आदेश

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या 2/2025) में हुई कथित धांधली और गड़बड़ी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला सुनाया है. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को पूरे मामले में FIR दर्ज कराकर सीआईडी से विस्तृत और निष्पक्ष जांच कराने का निर्देश दिया है.

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीआईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही पूरी नियुक्ति प्रक्रिया का भविष्य तय होगा और यदि जांच में जेएसएससी का कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी. यह जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चंचल जैन ने ईटीवी भारत को दी है.

याचिकाकर्ता की आपत्ति और दलील

यह याचिका अभ्यर्थी अर्पणा कुमारी एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने आयोग द्वारा करीब 2800 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा आयोजित करने के निर्णय और इसके लिए जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता के वकील चंचल जैन ने अदालत में तर्क दिया कि अभ्यर्थियों ने निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा दी थी और कंप्यूटर हैक होने या सिस्टम से छेड़छाड़ की स्थिति में अभ्यर्थियों का कोई कसूर नहीं है. एक ही परीक्षा में केवल कुछ अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराना निष्पक्ष नहीं है और यह सभी परीक्षार्थियों के बीच असमान व्यवहार को जन्म देता है.

कोर्ट में क्यों दी गई थी चुनौती

अधिवक्ता चंचल जैन ने ईटीवी भारत को बताया कि माध्यमिक आचार्य शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित होने पर याचिकाकर्ताओं ने जब ऑनलाइन रिजल्ट देखना चाहा तो उसमें रिजल्ट की जगह परीक्षा में इस्तेमाल सिस्टम के हैक होने का जिक्र था. इसको तत्काल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. इसके कुछ दिन बाद जेएसएससी की ओर से कुछ कंप्यूटर सिस्टम के हैक होने का हवाला देकर करीब 2800 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा लेने से जुड़ा नोटिस जारी कर दिया गया. फिर इसको भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई जिसके बाद कोर्ट का यह फैसला आया है.

2 सप्ताह के भीतर रिजल्ट देने का आदेश