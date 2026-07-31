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मधुकम जमीन विवाद पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 12 परिवारों को दी राहत

रांचीः राजधानी रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके की बहुचर्चित जमीन विवाद मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए वहां कई वर्षों से रह रहे 12 गैर आदिवासी परिवारों को राहत दी है.

न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने महादेव उरांव की ओर से दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट कहा कि वर्ष 2024 में पारित वह आदेश, जिसके आधार पर जमीन का कब्जा दिलाने और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था. इसलिए वह आदेश कानून की नजर में शून्य है.

अदालत ने याचिकाकर्ता महादेव उरांव पर 12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह राशि चार सप्ताह के भीतर विवाद से जुड़े 12 परिवारों को एक-एक लाख रुपये के हिसाब से देने का निर्देश दिया गया है. याचिकाकर्ता महादेव उरांव की ओर से अधिवक्ता अतुल राय, राज्य सरकार की ओर से मो. शहाबुद्दीन और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सचिन कुमार और गौरव राज ने दलील पेश की.

क्या है पूरा मामला

यह मामला रांची के मधुकम स्थित आर.एस. प्लॉट संख्या-319, खाता संख्या-179 की 45 डिसमिल जमीन से जुड़ा है. महादेव उरांव ने दावा किया था कि यह जमीन उन्हें छोटानागपुर काश्तकारी यानी CNT एक्ट की धारा 71ए के तहत वर्ष 1996 में एसएआर कोर्ट के आदेश से वापस मिली थी. इस आदेश को बाद में अपील, पुनरीक्षण और हाई कोर्ट तक चुनौती दी गई लेकिन अंततः महादेव उरांव के पक्ष में फैसला बरकरार रहा.

इसके बावजूद कब्जा नहीं मिलने पर उन्होंने वर्ष 2024 में हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की. हाई कोर्ट ने तत्कालीन सर्किल ऑफिसर, हेहल को निर्देश दिया था कि संबंधित पक्षों को नोटिस देकर और पूर्व के न्यायिक आदेशों की स्थिति की पुष्टि करने के बाद याचिकाकर्ता को जमीन का कब्जा दिलाया जाए.

अवमानना याचिका के दौरान सामने आए नए तथ्य

जब अदालत के आदेश के पालन को लेकर अवमानना याचिका दायर हुई, तब 12 परिवारों ने हस्तक्षेप आवेदन दाखिल कर चौंकाने वाले तथ्य अदालत के सामने रखे. इन परिवारों का कहना था कि वर्ष 2019 और 2020 के बीच महादेव उरांव ने उनके साथ कुल 11 समझौता (सेटलमेंट) समझौते किए थे.

इन समझौतों के तहत उन्हें जमीन पर रहने की अनुमति दी गई थी और इसके बदले करीब 1.08 करोड़ रुपये विभिन्न किस्तों में चेक के माध्यम से लिए गए थे. हाई कोर्ट ने पाया कि इन समझौतों और धनराशि प्राप्त करने की जानकारी महादेव उरांव ने न तो अपनी रिट याचिका में दी थी और न ही अवमानना याचिका में इसका कोई उल्लेख किया था.

याचिकाकर्ता पहले ही कर चुका था समझौता- HC