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कोयला तस्करी केस में बरी होने के बाद भी नहीं खत्म होगी PMLA की कार्रवाई, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा- अपील की गुंजाइश तक राहत नहीं

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने साफ किया है कि सिर्फ मूल यानी Predicate Offence में बरी हो जाने से PMLA के तहत चल रहा केस खत्म नहीं होगा. अगर उस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है या अपील की समय-सीमा अभी बाकी है, तो आरोपी उस बरी होने के आदेश को PMLA कार्रवाई के खिलाफ पूरी तरह सुरक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता.

यह फैसला जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की सिंगल बेंच ने अमर मंडल की याचिका पर सुनाया. अमर मंडल ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की ओर से दर्ज ECIR को रद्द करने की मांग की थी. यह ECIR PMLA की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज की गई थी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मामला कथित तौर पर अवैध तरीके से कोयला ले जाने से जुड़ा था. इस मामले में अमर मंडल पर IPC की धारा 414 और 120B के साथ-साथ माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट की धारा 4 और 21 के तहत मामला दर्ज था. गोड्डा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने 10 फरवरी 2026 को इन मूल अपराधों में अमर मंडल को बरी कर दिया था. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और दलील दी कि जब मूल अपराध में ही उन्हें बरी कर दिया गया है, तो उसी आधार पर चल रही PMLA की कार्रवाई भी खत्म होनी चाहिए.

हाईकोर्ट ने कहा-अंतिम रूप से बरी होना जरूरी

हाईकोर्ट ने माना कि कानून की स्थिति यह है कि अगर किसी व्यक्ति को शेड्यूल्ड अपराध से पूरी तरह और अंतिम रूप से छुटकारा मिल जाता है, यानी मामला डिस्चार्ज, बरी या क्वैश होने के बाद अंतिम रूप ले लेता है, तो उस आधार पर उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई आगे नहीं चल सकती, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने पाया कि अमर मंडल के बरी होने की स्थिति अभी अंतिम नहीं हुई है. निचली अदालत के फैसले को सक्षम अपीलीय अदालत में चुनौती दी जा सकती है. इसलिए इस स्तर पर PMLA की कार्रवाई को खत्म करने का आधार नहीं बनता.

85 लाख कैश और करोड़ों के बैंक ट्रांजैक्शन भी अहम

कोर्ट ने यह भी गौर किया कि निचली अदालत का फैसला सिर्फ एक ट्रक से कथित अवैध कोयला परिवहन से जुड़े आरोपों तक सीमित था. ट्रायल कोर्ट ने 85 लाख रुपये नगद की बरामदगी, 134 मूल संपत्ति दस्तावेजों और बैंक खातों में जमा बताए गए करीब 8.94 करोड़ रुपये के कथित लेन-देन से जुड़े पहलुओं पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया था.

ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि जब जब्त संपत्तियों से जुड़े इन पहलुओं पर अभी न्यायिक फैसला नहीं हुआ है, तब सिर्फ कोयला परिवहन वाले मामले में बरी होना PMLA की कार्रवाई के खिलाफ ‘ब्लैंकेट शील्ड’ यानी पूरी सुरक्षा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.