झारखंड के शिड़्यूल एरिया में कैसे हो रहा भूमि हस्तांतरण, PESA मामले में HC का राज्य सरकार को नोटिस!

रांचीः PESA नियमावली अबतक नहीं बनने के खिलाफ आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. राज्य सरकार से पूछा है कि शिड्यूल एरिया में भूमि के पट्टे या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण, शराब लाइसेंसों के आवंटन और लघु वन उपज की नीलामी कैसे हो रही है. जबकि 1996 में संसद से पारित PESA अधिनियम के तहत शिड्यूल एरिया में ये अधिकार ग्राम सभा के अधीन आते हैं.

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने राज्य सरकार को आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा दायर आवेदन पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. इधर, मंच ने DMFT फंड के वितरण पर रोक लगाने की भी मांग की है. क्योंकि राज्य सरकार राज्य के आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन और दोहन के संबंध में शक्तियां देने के लिए PESA नियमों को अधिसूचित करने के अदालत के निर्देश का पालन न करने का लाभ उठा रही है.

राज्य सरकार से कारण बताने को कहा गया है कि भूमि हस्तांतरण, शराब लाइसेंस प्रदान करने और पेसा नियमों की अधिसूचना में देरी करने की शक्तियों पर रोक लगाने के आदेश को क्यों न बढ़ाया जाए. मामले की अगली सुनवाई अब 4 दिसंबर को होगी.

दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने 29.7 2024 को राज्य सरकार को पेसा अधिनियम, 1996 के तहत ग्राम सभाओं को शक्तियां प्रदान करने के लिए पेसा नियमों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया था. जनवरी 2025 में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था. लेकिन राज्य सरकार द्वारा नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है. ऊपर से हर बार समय की मांग की जा रही है.

आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के वकील अभिषेक राय और ज्ञानंत सिंह ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अवमाननाकर्ता को गैर-अनुपालन का लाभ नहीं मिलना चाहिए. आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर कुमार मालतो ने कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचा, जिसके तहत राज्य सरकार आदिवासी बहुल क्षेत्रों में संसाधनों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग कर रही थी, पेसा अधिनियम की धारा 5 के अनुसार 1997 में स्वतः समाप्त हो गया था. हम आवेदन दायर करने के लिए विवश थे क्योंकि 9.9.2025 के आदेश के तहत रेत घाटों के आवंटन पर रोक के बाद भी, राज्य सरकार पेसा नियमों को अधिसूचित करने को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है. इसकी वजह से अनुसूचित क्षेत्रों में लोगों के वैध संवैधानिक और वैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं.