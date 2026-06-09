यौन हिंसा मामले को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, पीड़ितों की सुरक्षा को लेकर 19 निर्देश जारी

यौन हिंसा मामले को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, पीड़ितों की सुरक्षा को लेकर 19 निर्देश जारी
यौन हिंसा मामले को लेकर हाईकोर्ट ने पीड़ितों की सुरक्षा को लेकर 19 निर्देश जारी किए हैं.
Published : June 9, 2026 at 2:07 PM IST
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने यौन हिंसा और पॉक्सो मामलों में पीड़िताओं के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा, त्वरित न्याय तथा पुनर्वास के लिए राज्य सरकार, पुलिस और संबंधित विभागों को 19 सख्त और तत्काल लागू करने वाले निर्देश जारी किए हैं.
मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि इन मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है.
जीरो एफआईआर अनिवार्य, इनकार पर कार्रवाई
अदालत ने निर्देश दिया कि यौन हिंसा की किसी भी शिकायत पर बिना किसी देरी के जीरो एफआईआर दर्ज की जाए. यदि कोई पुलिसकर्मी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है या विलंब करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
तुरंत चिकित्सा एवं फॉरेंसिक जांच
पीड़िता को घटना के तुरंत बाद प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराई जाए. मेडिकल और फॉरेंसिक जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए. जांच के दौरान पीड़िता की गोपनीयता और सम्मान बनाए रखने के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.
समर्पित जांच अधिकारी और समय-सीमा
मामलों की निष्पक्ष एवं तेज जांच के लिए एसपी/एएसपी स्तर के अधिकारियों की निगरानी में समर्पित जांच अधिकारी नियुक्त किए जाएं. अदालत ने जांच में अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया है क्योंकि इससे सबूत नष्ट होने का खतरा रहता है.
दुष्कर्म मामलों में 15 दिन, पोक्सो में 24 घंटे
- दुष्कर्म मामलों की प्रारंभिक जांच 15 दिनों के अंदर पूरी की जाए.
- पोक्सो मामलों में पीड़ित बच्ची को 24 घंटे के भीतर आश्रय, सुरक्षा और चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करनी होगी.
- महिला अधिकारी द्वारा बयान दर्ज
- यौन अपराध से पीड़ित महिलाओं और बच्चों का बयान केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा.
कानूनी सहायता, सुरक्षा और पुनर्वास
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पीड़िताओं को निःशुल्क कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय, पुलिस सुरक्षा और गवाह संरक्षण की व्यवस्था की जाए. साथ ही तत्काल आर्थिक मुआवजा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, रोजगार सहायता और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास की स्पष्ट नीति बनाकर लागू की जाए. अदालत ने यह भी कहा कि मामले का फैसला चाहे किसी भी रूप में आए, पीड़िता के लिए अंतिम मुआवजा तय करना अनिवार्य होगा.
गोपनीयता भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई
मीडिया, पुलिस और न्यायालय से जुड़े सभी कर्मियों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए पीड़िता की पहचान गोपनीय रखनी होगी. उल्लंघन करने वालों पर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
हेल्पलाइन को मजबूत करने के निर्देश
अदालत ने महिला हेल्पलाइन 181 और आपातकालीन सेवा 112 को और अधिक प्रभावी बनाने तथा दोनों को आपस में जोड़ने पर भी विचार करने को कहा है.
झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता धीरज कुमार ने इन निर्देशों को पीड़ित-केंद्रित न्याय व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है. अदालत ने साफ कहा है कि इन 19 निर्देशों का पालन तत्काल और अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए.
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