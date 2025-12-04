ईडी समन मामले में सीएम हेमंत की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, ट्रायल कोर्ट की 12 दिसंबर की सुनवाई रहेगी स्थगित

ETV Bharat / state

JHARKHAND HIGH COURT
सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 4, 2025 at 5:27 PM IST

रांचीः समन मामले में ईडी के शिकायतवाद पर सीजेएम द्वारा लिए गये संज्ञान को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए ट्रायल कोर्ट को 12 दिसंबर की सुनवाई स्थगित करने को कहा है. दरअसल, ईडी समन की सीएम हेमंत सोरेन द्वारा अवहेलना मामले में रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में 12 दिसंबर से ट्रायल शुरु होना था.

हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर राय और श्रेय मिश्रा ने दलील पेश की. सीएम के अधिवक्ता दीपांकर राय के मुताबिक ईडी की ओर से काउंटर फाइल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया था. इसपर सीएम के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि ऐसे में 12 दिसंबर को प्रस्तावित ट्रायल शुरू हो जाएगा. लिहाजा, अगली सुनवाई होने तक अंतरिम आदेश दिया जाए. इसपर जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में 12 दिसंबर को होने वाली सुनवाई को स्थगित करने का निर्देश दे दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में होगी.

बता दें कि बुधवार यानी 3 दिसंबर को समन अवहेलना मामले में सीएम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सिर्फ 6 दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश देते हुए, ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत पेशी की अनिवार्यता हटा दी थी. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ट्रायल कोर्ट किसी विशेष कारण से उन्हें उपस्थित होने के लिए कहेगा तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत उपस्थिति देनी होगी. यह मामला ED द्वारा 19 फरवरी 2024 को दर्ज शिकायत से जुड़ा है, जिसमें हेमंत सोरेन पर आठ समन अवहेलना का आरोप है.

