हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामला, हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये दिया निर्देश

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति से जुड़े एक मामले की झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

Jharkhand High Court hears case related to high school teacher appointment issue
झारखंड हाईकोर्ट परिसर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 13, 2026 at 2:29 PM IST

रांचीः हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले से जुड़ी मीना कुमारी के वाद से संबंधित सभी याचिकाओं पर आज शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. यह मामला न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सूचीबद्ध था. सुनवाई के दौरान अदालत को अवगत कराया गया कि पूर्व न्यायाधीश डॉ. एस.एन. पाठक ने वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थता जाहिर की है.

दोनों पक्षों को देनी है सहमति देने वाले नामों की सूची

इस स्थिति को देखते हुए उच्च न्यायालय ने प्रार्थी पक्ष और प्रतिवादी के अधिवक्ताओं को निर्देश दिया कि वे ऐसे पूर्व न्यायाधीशों के नाम सुझाएं, जो वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हों. वादी के अधिवक्ता शेखर गुप्ता ने बताया कि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित पूर्व न्यायाधीशों से संपर्क कर उनकी सहमति प्राप्त की जाए और सहमति देने वाले नामों की सूची न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए. जिससे यह तय किया जा सके कि मीना कुमारी वाद से जुड़ी वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कार्यभार किसे सौंपा जाए. अदालत ने इस उद्देश्य से मामले को अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी 2026 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

बता दें कि साल 2016 में हाईस्कूल शिक्षकों के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कुल 17,572 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था लेकिन 23 फरवरी 2024 तक सिर्फ 8,171 पद ही भरा गया. इसी मामले में कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस एसएन पाठक के नेतृत्व में वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित कर तीन माह में जांच रिपोर्ट देने को कहा था.

कमेटी की सिफारिश के आधार पर रिक्त पदों को रिट पिटिशनरों के द्वारा भरा जाना था. साथ ही कमेटी को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को सिफारिश करना था. यह कहते हुए कोर्ट ने याचिका को निष्पादित कर दिया था लेकिन कमेटी का गठन नहीं हो सका. खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोनी कुमार के मामले में 425 अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने बताया था कि इस मामले में 377 अभ्यर्थियों ने योगदान दिया है.

संपादक की पसंद

