बीसीआई रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज की कई खामियां उजागर, हाईकोर्ट ने दिया सुधार का समय
रांची आईएलएस से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. बीसीआई की टीम ने रिपोर्ट अदालत के सामने प्रस्तुत किया.
Published : May 13, 2026 at 8:44 PM IST
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, रांची विश्वविद्यालय से जुड़े मामले WPC 141/2026 (Ambesh Choubey and Others Vs State of Jharkhand and Others) की सुनवाई हुई. मामले में छात्रों द्वारा संस्थान में शैक्षणिक और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर याचिका दायर की गई है.
गौरतलब है कि 10 अप्रैल 2026 को हुई पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को संस्थान का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था. इसके तहत 5 मई को बीसीआई की टीम ने संस्थान का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की.
बीसीआई की रिपोर्ट में कई कमियां उजागर
बीसीआई की रिपोर्ट में संस्थान की कई गंभीर कमियां सामने आई हैं. रिपोर्ट के अनुसार संस्थान में नॉन-लॉ बैकग्राउंड के डायरेक्टर कार्यरत हैं, जबकि स्थायी डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है. इसके अलावा न्यूनतम आवश्यक फैकल्टी की संख्या भी पूरी नहीं पाई गई. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि शिक्षकों को यूजीसी पे-स्केल के अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा है.
निरीक्षण के दौरान मूट कोर्ट की स्थिति को भी मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया. वहीं लाइब्रेरी में आवश्यक पुस्तकों की कमी की बात सामने आई. बीसीआई ने अपनी रिपोर्ट में अन्य कई बुनियादी और शैक्षणिक कमियों की ओर भी इशारा किया है.
8 जून तक सभी कमियों को दूर करने के निर्देश
रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय को 8 जून 2026 तक सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने विश्वविद्यालय को बीसीआई द्वारा बताई गई कमियों की कंप्लायंस रिपोर्ट लिखित रूप में दाखिल करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 9 जून 2026 को निर्धारित की गई है.
याचिकाकर्ता अंबेश चौबे ने बताया कि छात्रों ने संस्थान में लंबे समय से चल रही शैक्षणिक अव्यवस्थाओं और नियमों की अनदेखी को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने उम्मीद जताई कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद संस्थान में आवश्यक सुधार होंगे और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा.
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