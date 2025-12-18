ETV Bharat / state

ईडी समन मामला, सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अगली तारीख तय

ईडी समन से जुड़े सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है.

CM Hemant Soren Petition
झारखंड हाईकोर्ट. (फोटो-ईटीवी भारत)
December 18, 2025

रांचीः ईडी समन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. सीएम की ओर से ईडी समन मामले में दर्ज शिकायत वाद पर रांची सिविल कोर्ट के सीजीएम द्वारा संज्ञान लेने को चुनौती दी गई है. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सीएम की ओर से मामले को रद्द करने का आग्रह किया गया है.

15 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

अधिवक्ता दीपांकर रॉय ने बताया कि जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सुनवाई के दौरान केस से संबंधित तमाम दस्तावेज पेश करने को कहा. इसपर सीएम के अधिवक्ताओं की ओर से दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई. लिहाजा, कोर्ट ने आग्रह को स्वीकृत करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 15 जनवरी तय की है.

जानकारी देते झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

विशेष अदालत में हाजिर हुए थे सीएम हेमंत

दरअसल, ईडी के समन मामले में ही 6 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची की विशेष अदालत में पहुंचे थे. उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में सात-सात हजार के दो बेल बॉन्ड भरे थे. इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बताया था कि इस केस में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आगे मुख्यमंत्री को कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ेगा.

बता दें कि ईडी ने जमीन से जुड़े एक मामले में सीएम हेमंत सोरेन को एक के बाद एक कुल 10 समन भेजा था. इस आधार पर सीएम से दो बार पूछताछ हुई थी. दूसरी बार पूछताछ के दौरान 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया था. करीब पांच माह तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी. इस मामले में सीएम के डिस्चार्ज पिटिशन पर मंगलवार को रांची की विशेष अदालत में आंशिक सुनवाई हुई थी. इसपर कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.

