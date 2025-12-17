ETV Bharat / state

हजारीबाग-बरही NH पर प्लांटेशन के लिए क्या क्या हुआ काम, हाईकोर्ट ने ग्रीन हाईवे मसले पर किया रिपोर्ट तलब

झारखंड हाईकोर्ट में हजारीबाग-बरही एनएच 33 के चौड़ीकरण के दौरान पेड़ों की कटाई मामले की सुनवाई हुई.

case regarding felling of trees during widening of the Hazaribag Barhi NH 33
झारखंड हाईकोर्ट (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 17, 2025 at 5:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः हजारीबाग-बरही एनएच 33 के चौड़ीकरण के दौरान पेड़ों की कटाई मामले में स्वत: संज्ञान याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ के समक्ष नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी एनएचएआई के हजारीबाग प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनोज पांडेय उपस्थित हुए. उन्होंने कोर्ट में हुई सुनवाई की जानकारी हुए बताया कि कोर्ट ने पूछा कि पांच वर्षों में प्लांटेशन के लिए कितने पौधे खरीदे गये. कितना खर्च आया. वर्तमान स्टेट्स क्या है. मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी. इस दौरान ग्रीन हाईवे पॉलिसी से जुड़ी रिपोर्ट तलब की गई है.

हजारीबाग-बरही NH पर प्लांटेशन का ब्योरा

इस मामले में एनएचएआई की ओर से बताया गया कि हाई पावर कमेटी के सुझाव पर 17,240 पेड़ लगाना था. इसकी तुलना में 25 हजार पेड़ लगाए गए. इसपर करीब 8 करोड़ रु खर्च हुए हैं. वर्तमान में करीब 22 हजार पेड़ मौजूद हैं. खंडपीठ को यह भी बताया गया कि अगले मॉनसून के दौरान और 7 हजार पेड़ लगाने की तैयारी है. प्लांटेशन का काम स्थानीय लोगों के माध्यम से ही कराया जाता है. उन्होंने बताया कि एनएच पर कम से कम 6 फीट का पेड़ लगाना होता है. इसलिए पौधा एकत्रित करने के लिए हर सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कई बार स्थानीय स्तर पर इतने बड़े पौधे नहीं मिल पाते हैं.

प्लांटेशन को लेकर उठाए गए सवाल

वहीं पर्यावरणविद इंद्रजीत सामंता की ओर से बताया गया कि जितना दावा किया जा रहा है उतने पौधे नहीं लगाए गए हैं. साथ ही उन पौधों को भी जोड़कर बताया जा रहा है जो खुद उग जाते हैं. यह भी कहा गया कि पॉलिसी के मुताबिक पौधों के संरक्षण का काम एनजीओ या स्थानीय को दिया जाना चाहिए. लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है. सुझाव दिया गया कि अगर महुआ और पीपल जैसे पौधे लगाए जाएंगे तो स्थानीय भी उसे काटने से परहेज करते हुए रक्षा करेंगे. लिहाजा, स्थानीय लोगों को पेड़-पौधे बचाने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए.

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने एनएचएआई से अगली सुनवाई के दौरान जानना चाहा है कि ग्रीन हाईवे को लेकर क्या रुख है और क्या करने की तैयारी है. मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2026 को होगी. खंडपीठ ने यह भी जानना चाहा है कि पौधों के रख रखाव में स्थानीय लोगों के शामिल करने की पॉलिसी पर क्या कार्रवाई हुई है.

ये भी पढ़ेंः

TAGGED:

HAZARIBAG BARHI NH 33
झारखंड हाईकोर्ट
जारीबाग बरही एनएच 33
हजारीबाग बरही NH पर प्लांटेशन
JHARKHAND HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.