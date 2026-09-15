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JPSC, CGL, CDPO और FSO नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर रोक जारी, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 48 घंटे के भीतर मांगा जवाब

रांची:झारखंड में सरकारी नौकरी की परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच अभ्यर्थियों और नवनियुक्त कर्मियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा,JSSC-CGL, CDPO और FSO परीक्षा परिणाम और नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक जारी रखने का फैसला सुनाया है.

हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुमार हर्ष ने ईटीवी भारत को बताया कि कोर्ट ने उन सभी परीक्षा परिणामों पर राज्य सरकार के रद्द करने के आदेश पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया है, जिनके आधार पर नियुक्तियां हो चुकी हैं. इससे इन नियुक्तियों पर फिलहाल राज्य सरकार के रद्द करने के आदेश का असर नहीं पड़ेगा.

सरकार ने मांगा था 4 हफ्ते का समय

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से देश की वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय देने का आग्रह किया. हालांकि, कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया. अदालत ने टिप्पणी की कि यह मामला कई लोगों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है और इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए लंबा समय मांगना उचित नहीं है. कोर्ट ने सरकार को 48 घंटे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय कर दी.

पिछली सुनवाई में 7 सितंबर तक जवाब का था निर्देश

इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 7 सितंबर तक शपथ पत्र दाखिल करने का स्पष्ट निर्देश दिया था. हालांकि, सोमवार तक सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया था. वहीं, कुछ मामलों में झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल के माध्यम से शपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता श्रेय मिश्रा, इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स समेत अन्य अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहिताश्य राय ने पक्ष रखा.